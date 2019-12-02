Выходные в декабре: сколько будем отдыхать на Новый год

На Новый год ожидается 4 выходных дня: с воскресенья, 29 декабря, по среду, 1 января.

В декабре в честь праздников украинцы получат удлиненные выходные.

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Так, еще 10 января Кабмин издал распоряжение № 7-р, которым рекомендовал руководителям предприятий перенести рабочие дни с понедельника, 30 декабря, на субботу, 21 декабря, а со вторника, 31 декабря, на субботу, 28 декабря.

Таким образом, согласно документу, на Новый год ожидается 4 выходных дня: с воскресенья, 29 декабря, по среду, 1 января.

Кроме того, дополнительный выходной ждет украинцев 25 декабря в честь католического Рождества.