Подготовка к снегопаду в Киеве: водителей призывают не парковаться где попало

В КГГА предупредили, что будут эвакуировать автомобили, которые будут мешать расчищать дороги от снега.

В коммунальной корпорации «Киевавтодор» подготовили 418 единиц снегоуборочной техники для круглосуточных дежурств и сменной работы в связи с ожидаемым в ближайшие дни в столице ухудшением погодных условий.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской госадминистрации со ссылкой на генерального директора УК «Киевавтодор» Александра Густелева.

Читайте такжеСкользкий вопрос: как компенсировать урон от падения в гололедОн заверил, что корпорация готова к зимнему содержанию улиц и дорог и преодоления последствий возможного снегопада.

Густелев напомнил, что в конце 2018 года предприятие получило спецавтомобиль «Форд» для распределения жидких противогололедных реагентов и оборудование для приготовления жидких противогололедных реагентов. Техника позволяет оперативно обрабатывать дороги столицы жидкими реагентами и сократить расход соли, добавил он.

Также гендиректор корпорации отметил, что в прошлом сезоне «Киевавтодор» приобрел два мобильных снегоплавильных комплекса канадского производства, которые хорошо зарекомендовали себя во время интенсивных осадков.

Городская власть призывает водителей не парковать авто вдоль улиц, дорог и в запрещенных для этого местах, чтобы обеспечить надлежащую работу снегоуборочной техники.

«Автомобили, которые будут мешать расчищать дороги от снега, будут эвакуированы», – отметили в КГГА.

Как сообщал УНИАН, по прогнозам, в Украине с понедельника выпадет до 20 см снега.