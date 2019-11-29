Авария на танкере в Одессе: в Морской палате не исключают, что виновные "останутся на плаву"

В организации недовольны действиями морских властей.

Исполнительный вице-президент Ассоциации "Морская палата Украины", капитан дальнего плавания Вячеслав Кисловский считает, что в ситуации с танкером "Делфи" ("Delfi") виновные "останутся на плаву".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции.

Кисловский выразил мнение, что в море произошло "совершенно рядовое мероприятие, которое показало совершенную некомпетентность действующих лиц по наблюдению и попыткам спасения этого судна".

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"Обыкновенная ситуация: море - 4 балла, ветер - 6, это же не какой-то ураган пронесся. И вот эти службы ходили вокруг и около, пока не привели к тому, что имеем на сегодня", - сказал он.

Представитель организации, говоря о правовой стороне ситуации, подчеркнул, что "судовладельца так и не нашли". "Судовладелец - молдавский флаг у судна, где-то там зарегистрирован, экипаж - непонятно, с какими документами", - отметил Кисловский.

Он выразил мнение, что платить за спасение судна его владелец "не намерен и не будет", и расходы лягут на тех, кто спасал судно. "Все уткнулись в одну догму: не дают разрешения судовладельцы на спасение судна, не дает судно "SOS". Это чушь собачья, потому что главная опасность - неконтролируемый дрейф судна по судоходной акватории и второе - те экологические последствия, которые он может причинить среде", - подчеркнул представитель "Морской палаты Украины".

По его словам, в такой ситуации "без разрешения берут, ставят (судно - УНИАН) туда, куда нужно, и таким образом его спасают".

"А судовладелец выйдет сухим из воды, никого не найдут. Так же, как при спасении буксира "Параллель" с баржей", - сказал Кисловский.

Говоря о создании комиссии по расследованию крушения "Делфи", он выразил мнение, что "сейчас, в очередной раз, накажут невиновных и поощрят виновных, либо не заметят, что это произошло".

"Через месяц, 13 декабря - строк окончания работы следственной комиссии - обязательно найдут тех, кто не виновен, а те, кто виновен, - останутся на плаву. И это очень горько. Мне хочется, чтобы чиновники государственные, которые допустили государственные промашки, каким-то образом за это отвечали", - считает Кисловский.

Также депутат городского совета г. Одесса Александр Захаров, говоря о том, кому предъявлять расходы по спасению судна и расходы по ликвидации аварии, отметил, что страховка при кораблекрушении относится к "страховке флага", соответственно "молдавский флаг обязан обеспечить наличие этой страховки".

"Если ее нет каким-то образом на судне, то вполне резонно и обязательно нужно предъявлять претензии тому флагу, в данном случае, Молдавии, который не обеспечил наличие этой страховки. И это надо было делать, потому что, переходя ко вторым расходам, на суде будет позиция такая: вы же сами не спасали, теперь эти расходы будет нести Украина", - пояснил депутат и также выразил мнение, что "судовладельца мы не найдем".

Захаров также считает, что относительно первого случая, компенсации расходов на спасение судна, "шансы 100% получить от Молдовы были эти расходы". "Почему не сделано - не знаю, полная некомпетентность", - сказал депутат.

В свою очередь, исполнительный директор Всеукраинской ассоциации "Морское образование", капитан дальнего плавания Илья Тихонов, говоря о предварительных причинах аварии, отметил, что действительно была штормовая погода, но она, по его словам, была не такой, чтобы сделать невозможной спасательную операцию.

"Второе - отсутствие на судне топлива и третье - действия экипажа и судовладельца. И одно, и второе - это явный серьезный недостаток в организации работы и судовладельца, и самого экипажа", - отметил Тихонов.

Кроме того, он отметил "отсутствие своевременных и эффективных действий со стороны капитана порта" и "несвоевременные и нескоординированные действия портовых служб".

Тихонов также, среди прочего, назвал "отсутствие реакции Морской администрации". "Морская администрация не участвовала в процессе спасательной опеарции. Судно выскочило на мель рано утром 22 числа, Морская администрация только 26 числа издала приказ о расследовании аварии", - сказала он.

Как сообщал УНИАН, в Черном море возле Одессы потерпел крушение танкер "Делфи" с тремя украинцами на борту. Танкер подал сигнал бедствия еще вечером 20 ноября, когда попал в зону надзора морского порта "Южный" (Одесская обл.). Позже в результате непогоды его отнесло к пляжу "Дельфин" в Одессе. Водолазы эвакуировали трех членов экипажа.

По данным Администрации морпортов, этот танкер был без груза.

Крушение танкера привело к загрязнению побережья. В частности, по информации и. о. председателя Госэкоинспекции Украины Егора Фирсова, предельно допустимые нормы были завышены в 157 раз. 25 ноября в мэрии заявили, что уровень загрязнения значительно снизился.