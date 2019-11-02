Суд арестовал директора лесхоза, который предлагал $100 тысяч взятки детективу НАБУ

Суд частично удовлетворил ходатайство прокурора и применил к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере почти 5 млн грн.

Высший антикоррупционный суд арестовал на два месяца директора одного из государственных предприятий Харьковской области, которого подозревают в предоставлении 100 тыс. долларов взятки старшему детективу НАБУ.

Как сообщает пресс-служба САП, суд частично удовлетворил ходатайство прокурора и применил к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере почти 5 млн грн.

«Вопрос об обжаловании меры пресечения в части размера залога будет решен после ознакомления с полным текстом постановления», - говорится в сообщении.

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Как известно, директор предприятия предлагал детективу 100 тыс. долларов за решение вопроса о закрытии уголовного производства о противоправном отчуждении значительных объемов древесины, принадлежавшей госпредприятию, а также о продаже лесоматериалов по заниженным ценам подконтрольным ему частным субъектам хозяйствования.

Подозреваемому инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 УК Украины.