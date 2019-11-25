Новосад сообщила, что украинских школьников будут учить медиаграмотности (видео)

Госстандарт пока дорабатывают и планируют презентовать его общественности где-то в марте 2020 года.

Министр образования и науки Анна Новосад заявила, что школьников будут учить медиаграмотности.

Об этом она заявила журналистам, пишет "112 Украина".

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"Я считаю, что определенная информгигиена является сверхважной компетентностью, которой должен владеть каждый, независимо от возраста. Начинать со школы работать над медиаграмотностью очень важно, и мы это сейчас вплетаем во время разработки Государственного стандарта базового образования и также будем прописывать через образовательные программы", - отметила Новосад.

По ее словам, Госстандарт пока дорабатывают и планируют презентовать его общественности где-то в марте 2020 года.

Как сообщается, это стандарт 5-9 класса новой украинской школы.

"Мы говорим о воплощении новой украинской школы, и мы сейчас на этапе начальной… Нам еще необходимо 2 года, чтобы довести начальные классы, и с 2022 года у нас идет первый 5-й класс, который будет учиться по новому стандарту и где будет эта компетентность", - добавила министр.

Ранее сообщалось, что Министерство культуры планирует индексировать информацию, которая распространяется в СМИ и в соцсетях, например, ввести "индекс достоверности", чтобы бороться с распространением дезинформации.