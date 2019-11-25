Бородянский: только 8% украинцев могут отличить фейк от не фейка

По словам министра культуры, молодежи и спорта Украины Владимира Бородянского, в условиях гибридной войны обязанность власти – сделать так, чтобы украинцы "уменьшили потребление дезинформации".

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский заявил, что 90% украинцев не могут отличить фейк от правды.

"У нас пять лет идет война. Это сложная война. Это необычная война. Она получила название "гибридная война". В этой войне много различных элементов, в том числе элемент информационной войны. Мы предлагаем посмотреть откровенно на то, с какими вызовами сталкивается страна, против которой осуществляется такая агрессия. И одним из таких вызовов является дезинформация, потребление людьми большого количества фейков. Есть исследования, в которых говорится, что только 8% всего населения Украины могут отличить фейк от не фейка. 8%! То есть 90% не могут этого сделать", – сказал Бородянский в интервью "Украинской правде".

Читайте такжеБородянский рассказал, что будут показывать жителям оккупированного Донбасса на новом украинском канале

В ответ на реплику журналистки о том, что тот же процент можно получить в других странах, министр сказал: "Другие страны не ведут войну".

"Для других стран это не является угрозой, я не знаю, какие там проценты. И другие страны тоже начинают защищаться. Разными способами. У них есть разные инструменты защиты. Просто для нашей страны это угроза национальным интересам и даже существованию страны. И я считаю, что мы ответственно должны к этому подойти и установить правила развития и защиты своего информационного пространства", – продолжил Бородянский.

Он подчеркнул, что "инициативы направлены на контент, который потребляется внутри страны".

"На контент – неважно, он внешний, внутренний. В этом отличие – то есть мы не направляем свои усилия в принципе на каких-то конкретных людей или институты, мы направляем свои усилия на контент", – продолжил министр.

Он отметил, что в данном вопросе изучался опыт Великобритании, Франции и других стран Европейского союза.

"Но мы должны понимать одну вещь, что Украина, которая сегодня сталкивается с такими вызовами, обязана создавать собственное законодательство в этой сфере. И не просто собственное создавать, я думаю, что это законодательство станет частью европейского законодательства, когда мы здесь все это сделаем… Я считаю, что информационные атаки продолжаются, угрозы сохраняются, и наша обязанность сделать так, чтобы украинцы уменьшили потребление дезинформации", – добавил Бородянский.

В начале ноября президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров до 31 декабря разработать законопроекты, касающиеся урегулирования деятельности медиа в Украине. В частности, Зеленский предлагает разработать положения "о требованиях и стандартах новостей, механизмах предотвращения распространения недостоверной, искаженной информации, ее опровержения, запрета физическим и юридическим лицам государства-агрессора владеть или финансировать медиа в Украине, а также предусмотреть усиление ответственности за нарушение законодательства об информации".

Бородянский заявил, что власть в Украине не намерена регулировать стандарты новостей. По словам министра, произошло "терминологическое недоразумение" из-за ложного применения термина "стандарты новостей" в документах его министерства.

"Мы не собирались и не собираемся регулировать стандарты новостей. Это право – исключительно профессионального сообщества", – сообщил Бородянский.