Труба рассказал о состоянии расследований "дел Майдана"

Директор ГБР убеждает, что расследование дел Майдана в ГБР будут происходить системно.

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба заверил, что уголовные дела, которые касаются событий во время Евромайдана, будут распределены между правоохранительными органами.

Об этом 22 ноября он рассказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

По словам главы ГБР есть 114 уголовных производств. Они будут распределены между ГБР, Нацполицией, Национальным антикоррупционным бюро и Службой безопасности Украины.

Читайте такжеГПУ передаст вторым правоохранительным органам более ста дел о преступлениях во время Революции достоинства

"По делам Майдана. Их 114. Почти половину этих уголовных производств, это примерно 50-60, будет рассматривать Государственное бюро расследований. Другую часть уголовных производств, его львиную долю из второй части получит НАБУ, часть Национальные полиция и небольшую часть получит СБУ", - рассказал он.

Также Труба отметил, что расследование дел Майдана в ГБР будут происходить системно.

"Относительно уголовных производств, которые будет содержать ГБР. Это будет происходить системно. Мы будем одновременно изучать уголовные производства, мы будем их принимать, анализировать и расследовать", - добавил директор ГБР.

Ранее сообщалось, что расследованием дел, связанных с массовыми протестами на Майдане Независимости во время Революции достоинства, будет заниматься подразделение в структуре Государственного бюро расследований. Материалы в этих уголовных делах отныне подлежат инвентаризации. Проводить их проверку будет специальная комиссия, в составе которой также будет представители ГБР. Глава ГБР Роман Труба заявил, что расследование преступлений, связанных с массовыми протестами в 2013-2014 годах на Майдане, временно приостановится из-за нехватки следователей.

Как стало известно, ГПУ взялась расследовать исчезновение доказательств по делу Майдана - там сообщили, что нет двух томов дела и поврежденные носители информации.