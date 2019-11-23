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Труба рассказал о состоянии расследований "дел Майдана"

09:41, 23 ноября 2019
Общество
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Иллюстрация / REUTERS

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба заверил, что уголовные дела, которые касаются событий во время Евромайдана, будут распределены между правоохранительными органами.

Об этом 22 ноября он рассказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

По словам главы ГБР есть 114 уголовных производств. Они будут распределены между ГБР, Нацполицией, Национальным антикоррупционным бюро и Службой безопасности Украины.

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"По делам Майдана. Их 114. Почти половину этих уголовных производств, это примерно 50-60, будет рассматривать Государственное бюро расследований. Другую часть уголовных производств, его львиную долю из второй части получит НАБУ, часть Национальные полиция и небольшую часть получит СБУ", - рассказал он.

Также Труба отметил, что расследование дел Майдана в ГБР будут происходить системно.

"Относительно уголовных производств, которые будет содержать ГБР. Это будет происходить системно. Мы будем одновременно изучать уголовные производства, мы будем их принимать, анализировать и расследовать", - добавил директор ГБР.

Ранее сообщалось, что расследованием дел, связанных с массовыми протестами на Майдане Независимости во время Революции достоинства, будет заниматься подразделение в структуре Государственного бюро расследований. Материалы в этих уголовных делах отныне подлежат инвентаризации. Проводить их проверку будет специальная комиссия, в составе которой также будет представители ГБР. Глава ГБР Роман Труба заявил, что расследование преступлений, связанных с массовыми протестами в 2013-2014 годах на Майдане, временно приостановится из-за нехватки следователей.

Как стало известно, ГПУ взялась расследовать исчезновение доказательств по делу Майдана - там сообщили, что нет двух томов дела и поврежденные носители информации.

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Теги: #новости Украины#расследование преступлений против Евромайдана#дела Майдана#Роман Труба