В Киеве в День памяти жертв голодоморов пройдет акция "Зажги свечу"

В субботу состоятся траурные мероприятия на территории Национального музея «Мемориал жертв Голодомора».

В Киеве ко Дню памяти жертв голодоморов, который отмечается ежегодно в четвертую субботу ноября, состоятся траурные мероприятия.

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Как сообщили в Киевской городской государственной администрации, утвержден соответствующий план мероприятий с целью чествования на должном уровне памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов - геноцида украинского народа и массового голода 1921-1923 и 1946-1947 годов.

Так, в субботу, 23 ноября, состоятся траурные мероприятия на территории Национального музея «Мемориал жертв Голодомора» (ул. Лаврская, 3). В 16:00 будет объявлена минута молчания в память жертв голодоморов, а также состоится всеукраинская акция «Зажги свечу». В храмах отслужат поминальные панихиды по погибшим в результате голодоморов в Украине.

Накануне, 22 ноября, для детей будет организована встреча-реквием «Голод 33-го - боль души и память сердца» в Центральной библиотеке им. Т. Шевченко.

В Национальном историко-архитектурном музее «Киевская крепость» пройдут лекции и просмотр документального фильма. До 30 ноября будет проходить выставка-реквием «Не погаснет в сердце памяти свеча» в Городской специализированной молодежной библиотеке «Молодая гвардия».

До 29 ноября в Государственном архиве м. Киева будет проходить выставка архивных документов «Ко Дню памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине».

Также в ноябре в коммунальных кинотеатрах сети КП «Киевкинофильм» будут организованы показы документально-хроникальных фильмов: украинской драмы режиссера Олеся Янчука «Голод-33» (1991) по мотивам повести Василия Барки «Желтый князь» и документальной ленты режиссера, писательницы и журналистки Анны Гин «Жернова» (2008).