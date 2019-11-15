Родные украинского политзаключенного Шумкова подозревают, что в тюремной больнице ему незаконно делали инъекции психотропных

В больнице, куда Шумков попал из-за объявления кормления, ему вводили неизвестные вещества, после которых в украинца значительно ухудшилось психическое состояние.

Родные незаконно осужденного в РФ украинца Александра Шумкова подозревают, что во время пребывания в тюремной больнице в Торжке (РФ) ему незаконно делали инъекции психотропов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщили тетя политзаключенного Людмила Шумкова и его адвокат Алексей Барановский.

Шумкова напомнила, что 14 октября в исправительной колонии в Торжке Тверской области РФ ее племянник начал голодовку, а 22 октября его перевели в больницу Управления федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) РФ в Торжке.

"Через некоторое время во время посещения адвоката стало известно, что Александру вводят неизвестные вещества. Когда врачи заходят в палату, то приносят уже набранные шприцы с неизвестным веществом ... После этого состояние его не улучшается, а назначение врача неизвестно", - рассказала она.

По словам тети политзаключенного, 6 ноября Шумкова в больнице посетил адвокат Роман Лизлов, который пытался встретиться с врачом, чтобы узнать инъекции неизвестного вещества, однако врача на месте не оказалось, а руководитель медицинского учреждения сказал, что не знает, какое лечение назначено Шумкову.

Читайте такжеУхудшение состояния украинца Шумкова: омбудсмен требует от России немедленно предоставить политзаключенному медпомощь

"До этого Александр жаловался на постоянные головные боли, они связаны с контузией, полученной во время боевых действий на востоке нашего государства ... Теперь его беспокоят еще и боли в области спины, а также судороги. Кроме того, появились резкие смены настроения, что для него очень нехарактерно. И нас это очень беспокоит, потому что, на наш взгляд, это могут быть какие-то психотропные вещества, поскольку такие странные симптомы возникли после применения этих инъекций, а это - непонятно", - добавила Шумкова.

Она отметила, что после посещения адвоката Шумкова срочно вернули в колонию, однако состояние здоровья украинца не изменился, он чувствует себя плохо и прекратил голодовку.

Адвокат политзаключенного Барановский отметил, что исправительная колония, в которой содержат Шумкова, имеет очень специфический контингент заключенных - там отбывают наказание лица, которых российские власти обвиняют в участии в незаконных в РФ исламистских организациях, которые однако не совершили никаких терактов.

"Среди правозащитников есть такое представление, что у начальника этой колонии два права: одно от УФСИН, то есть тюремного ведомства, а второе - от ФСБ. Никто этого точно не знает, но учитывая то, каких людей там держат, понятно, откуда эти слухи появляются", - рассказал он.

Барановский отметил, что, учитывая специфику колонии, а также то, что Шумкову вводят неизвестные препараты, он, его коллега Лизлов, украинский консул и священник пытаются каждую неделю посещать политзаключенного.

"Мы его видим каждую неделю, поэтому это исключает вероятность физического давления, ведь человека, которого постоянно кто-то посещает, вряд ли будут бить ... Однако такие специфические методы воздействия, вроде инъекций, учитывая, что это за колония, очень тревожат" , - подчеркнул он.

Адвокат отметил, что добиться каких-то действий или ответов по поводу ситуации с Шумковым очень трудно, ведь обращение уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой в России просто игнорируют, украинский консул пришел к нему в колонию в качестве обычного посетителя, а на адвокатские запросы ответ поступает со значительной задержкой и обычно негативный.

"Трудно предложить какие-то варианты выхода из этой ситуация, кроме политического - очередного обмена. Но пока не понятно договорятся ли о чем-то политики, мне кажется, что очень важно, чтобы подключились международные правозащитные организации и институты, потому что в Москве пока обращают внимание на обращение больших международных организаций", - сказал он.

В свою очередь, начальник управления консульского обеспечения и отдела защиты прав граждан и юридических лиц Украины за рубежом Департамента консульской службы МИД Елена Ялова заверила, что со стороны МИД осуществляется полный комплекс мероприятий и механизмов по защите прав каждого украинца, которого удерживают на территории РФ, и используются все имеющиеся правовые инструменты для влияния на РФ.

Она сообщила, что сегодня представитель консульской службы должен посетить Шумкова в колонии.

Читайте такжеСтало известно об ужасном состоянии украинского политзаключенного Шумкова в РФ: бледный, беспокоят судороги

Представитель уполномоченного по правам человека Андрей Мамалыга заявил, что реакции на многочисленные обращения Денисовой к ее российской коллеги Татьяне Москальковой нет, и подчеркнул необходимость общественного давления и использования международно-правовых механизмов влияния на РФ.

Как отметила председатель правления Центра гражданских свобод Александра Матвийчук, инъекции неизвестных веществ Шумкову нарушают ряд как международных, так и российских законов.

Изменение психического состояния Шумкова подтвердила и активистка акции "Save Oleg Sentsov" Екатерина Петренко, которая в течение длительного времени переписывается с украинцем.

"Ситуация сейчас действительно критическая, потому что из писем мы можем заметить как сильно изменилось его психическое состояние ... Сейчас есть подозрения, что его психологическая устойчивость могла пошатнуться из-за того, что неизвестные уколы - это психотропы, ведь симптомы похожи. И нам известно, что Шумкову уже дважды кололи психотропи - во время похищения и в первые дни допросов", - подчеркнула она.

Петренко также подчеркнула необходимость писать письма поддержки политзаключенным, ведь в таком случае в местах лишения свободы обычно воздерживаются от провокаций, потому что медийный резонанс может привести к увеличению давления международного сообщества на РФ и ужесточение санкций против нее.

"Сейчас мы обращаемся в органы государственной власти и в Офис президента, чтобы эти вопросы были подняты во время переговоров, а также к международным организациям, потому что, если наши худшие опасения имеют место, надо говорить об акции срочной помощи, вроде такого, что делает международная амнистия, когда здоровье или жизнь человека находится под прямой угрозой", - резюмировала Матвийчук.

Как сообщал УНИАН, 24 августа 2017 года Шумков был незаконно арестован судом в Брянской области РФ на 15 суток за невыполнение требования представителя российской власти предоставить для осмотра личные вещи.

В "Правом секторе" в августе 2017 года сообщили, что пропавшего в Херсоне военнослужащего Чернобаевской воинской части № 4067 Шумкова похитили спецслужбы РФ на админкгранице между Херсоном и временно оккупированным Крымом. В начале сентября дело было переквалифицировано. Согласно фабуле дела, Шумков "долгое время" был охранником лидера "Правого сектора" Дмитрия Яроша.

В декабре 2018 года Шумкова приговорили к 4 годам колонии общего режима по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 282.2 УК РФ ( "Участие в деятельности экстремистской организации"), в связи с якобы членством в запрещенном в России "Правом секторе".

Шумков содержится в исправительной колонии №4 в городе Торжок Тверской области РФ.

14 октября 2019 года Шумков объявил голодовку в связи с систематическими нарушениями администрацией колонии его прав и усилением на него психологического давления, а также с требованием к России прекратить "шантаж с использованием политзаключенных" на переговорах в "минском" и "нормандском" форматах. Кроме того, Шумков требовал от Москальковой ответить на его запросы о нарушении прав в СИЗО.

22 октября в связи с голодовкой Шумкова вывезли из колонии в больницу Управления федеральной службы исполнения наказаний РФ в Торжке.

7 ноября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что голодовку Шумков прекратил, но после этого его состояние значительно ухудшилось, однако врачи не оказывают ему необходимой медицинской помощи.