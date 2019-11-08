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В Украине прошел радиодиктант массового единства (видео)

14:11, 08 ноября 2019
Общество
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Написать диктант, помимо школьников, пришли народные депутаты / скриншот

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Для добровольного языкового экзамена намеренно выбрали будний день. Все происходило в Национальной библиотеке Вернадского.

Написать диктант, помимо школьников, пришли народные депутаты. В частности была Ирина Геращенко, Сергей Швец, также диктант писала детская писательница Екатерина Бабкина.

На проверку диктанта было отведено всего 15 минут. Сейчас правильный вариант опубликован на сайте Нацрадио.

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