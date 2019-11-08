В Украине прошел радиодиктант массового единства (видео)
14:11, 08 ноября 2019Общество
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В Киеве диктант писали в Национальной библиотеке Вернадского.
Написать диктант, помимо школьников, пришли народные депутаты / скриншот
Накануне Дня письменности, который отмечается 9 ноября, в Украине провели диктант национального единства.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Для добровольного языкового экзамена намеренно выбрали будний день. Все происходило в Национальной библиотеке Вернадского.
Написать диктант, помимо школьников, пришли народные депутаты. В частности была Ирина Геращенко, Сергей Швец, также диктант писала детская писательница Екатерина Бабкина.
На проверку диктанта было отведено всего 15 минут. Сейчас правильный вариант опубликован на сайте Нацрадио.
В Национальной библиотеке Вернадского массово написали диктант
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