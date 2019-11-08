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Новогодняя ночь в ESHAK: Дискотека 80-х

11:49, 08 ноября 2019
Общество
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НК

Праздничная ночь пройдет с размахом: зажигает танцпол кавер-группа Rubtsova Music Code, аниматоры с видеокассет по аэробике научат гостей правильным танцевальным диско-движениям. Сеты от DJ Madonna не дадут остановиться танцам до самого утра. По традиции, на всех плазмах ресторана будет транслироваться речь президента. В полночь под звон бокалов с игристым и фейерверки на празднике появятся Дед Мороз и Снегурочка.  

Новый год трудно представить без сюрпризов, в ESHAK о них позаботились как следует: каждый гость сможет поучаствовать в розыгрыше подарков.  

Стоимость праздничного стола с шоу-программой на одного гостя: 

Терраса 1200 грн. 

Каминный зал 1500 грн. 

Картинный зал 1200 грн., 1500 грн., 2000 грн. 

VIP 1 этаж 1500 грн. 

VIP 2 этаж 2500 грн. 

Начало в 21:00 

Резерв столов (096) 861 01 42 

ул. Большая Васильковская, 85/87 

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Теги: #новости Украины#Новый год#ресторан#ESHAK#дискотека