Новогодняя ночь в ESHAK: Дискотека 80-х
Праздничная ночь пройдет с размахом: зажигает танцпол кавер-группа Rubtsova Music Code, аниматоры с видеокассет по аэробике научат гостей правильным танцевальным диско-движениям. Сеты от DJ Madonna не дадут остановиться танцам до самого утра. По традиции, на всех плазмах ресторана будет транслироваться речь президента. В полночь под звон бокалов с игристым и фейерверки на празднике появятся Дед Мороз и Снегурочка.
Новый год трудно представить без сюрпризов, в ESHAK о них позаботились как следует: каждый гость сможет поучаствовать в розыгрыше подарков.
Стоимость праздничного стола с шоу-программой на одного гостя:
Терраса 1200 грн.
Каминный зал 1500 грн.
Картинный зал 1200 грн., 1500 грн., 2000 грн.
VIP 1 этаж 1500 грн.
VIP 2 этаж 2500 грн.
Начало в 21:00
Резерв столов (096) 861 01 42
ул. Большая Васильковская, 85/87