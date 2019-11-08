Новогодняя ночь в ESHAK: Дискотека 80-х

Ресторан ESHAK на Большой Васильковской уже подготовился к Новому году.

Праздничная ночь пройдет с размахом: зажигает танцпол кавер-группа Rubtsova Music Code, аниматоры с видеокассет по аэробике научат гостей правильным танцевальным диско-движениям. Сеты от DJ Madonna не дадут остановиться танцам до самого утра. По традиции, на всех плазмах ресторана будет транслироваться речь президента. В полночь под звон бокалов с игристым и фейерверки на празднике появятся Дед Мороз и Снегурочка.

Новый год трудно представить без сюрпризов, в ESHAK о них позаботились как следует: каждый гость сможет поучаствовать в розыгрыше подарков.

Стоимость праздничного стола с шоу-программой на одного гостя:

Терраса 1200 грн.

Каминный зал 1500 грн.

Картинный зал 1200 грн., 1500 грн., 2000 грн.

VIP 1 этаж 1500 грн.

VIP 2 этаж 2500 грн.

Начало в 21:00

Резерв столов (096) 861 01 42

ул. Большая Васильковская, 85/87