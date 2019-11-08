Проект легализации игорного бизнеса будет поощрять детей становиться зависимыми - СМИ

По словам журналиста Юрия Николова, проект не предусматривает создания отдельных игровых зон в отелях или курортах, однако сохраняет игровые салоны на улицах городов.

Предложенный Верховной Раде законопроект о легализации игорного бизнеса будет развивать сети игровых салонов и пропагандировать среди детей зависимость от азартных игр.

Об опасности принятия такого закона заявил редактор сайта «Наші Гроші» Юрий Николов, сообщает Главком Главком.

«Регулировать игорный бизнес в Украине будет Комиссия по развитию и регулированию азартного бизнеса. Комиссия по развитию?! То есть, 90% людей не хотят играть и выступают за то, чтобы убрать это с улиц и защитить детей от влияния салонов, а государство в ответ создает комиссию по развитию игорного бизнеса», - говорит Николов.

По его словам, проект не предусматривает создания отдельных игровых зон в гостиницах или курортах, зато сохраняет игровые салоны на улицах городов.

«Авторы законопроекта просто по Фрейду выдают свое главное намерение: создать из Украины огромную игровую зону. Это не пример Лас-Вегаса, где игра ограничивается одним городом. Это отличается от заявлений президента Зеленского, который анонсировал уничтожение нелегального игрового бизнеса», - говорит Николов.

По его мнению, такой вариант легализации создает опасность для всего общества, в котором за годы распространения общедоступных салонов с игроматами появилось большое количество людей, страдающих игровой зависимостью.

Николов подчеркивает, что легализация азартного бизнеса в Украине должна происходить по другой модели: «Вот есть Лас-Вегас, когда надо ехать самолетом, чтобы где-то поиграть в пустыне. Может быть курортная зона под Одессой или Буковель - окей! А не вышел из дома, вытащил последние деньги из семьи и пошел проигрывать».

Ранее эксперты заявляли, что некачественная и непрофессиональная легализация азартного бизнеса нанесет большой вред обществу.