Гибель подростка в Прилуках: полиция обещает к следующей неделе разобраться с действиями копов

Следствие сейчас рассматривает приоритетной версией убийство.

На следующей неделе завершится служебное расследование относительно действий местных правоохранителей в деле гибели подростка в Прилуках. Но для завершения экспертиз по гибели подростка нужно еще время.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время встречи с родителями Дениса Чаленко и общественностью Прилук заявил заместитель председателя Нацполиции Максим Цуцкиридзе.

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По его словам, следственные действия для установления обстоятельств гибели парня, продолжаются. Поэтому в рамках уголовного производства назначен ряд экспертиз, в частности судебно-медицинская (повторная, проводится в Киеве), судебно-цитологическая и судебно-иммунологическая. Для их проведения требуется время.

Он отметил, что приоритетной версией для следствия сейчас является убийство парня, а не несчастный случай.

В то же время присутствовавшая на встрече мать погибшего сообщила, что за ней следят.

«Если есть угроза, мы готовы предоставить охрану после официального заявления», - сказал Цуцкиридзе.

7 ноября перед Прилуцким отделом полиции вновь собрались несколько сотен человек. Они требуют объективного расследования дела. Представители полиции заверили их, что следствие продолжается, «но для проведения экспертиз должен пройти определенный срок», экспертизы могут длиться от 7 до 21 дня.

Как сообщили в ГУ НП в области, ссылаясь на заместителя председателя Нацполиции, сегодня в Прилуках будет проведен следственный эксперимент, чтобы следователи могли воспроизвести обстоятельства, которые на самом деле случились. «В частности, мы используем технические средства контроля, квадрокоптер. Запланировано большое количество допросов тех лиц, которые так или иначе фигурировали в жизни покойного мальчика», - сказал Цуцкиридзе.

К проведению следственных действий привлечены лучшие специалисты Национальной полиции Украины, действиям местных правоохранителей, которые работали в уголовном производстве, будет дана оценка.

Как сообщал УНИАН, вечером 29 октября 14-летнего Дениса Чаленко обнаружили мертвым на железнодорожных путях в Прилуках.

По официальной информации ГУ НП в области, подросток переходил железнодорожные пути в неустановленном месте, где его сбил дизель-поезд «Нежин-Гребенка». Девятиклассник погиб на месте от полученных телесных повреждений.

Информация о событии внесена в Единый реестр досудебных расследований. Полиция открыла производство по ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины (нарушение эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее гибель людей). Такое правонарушение наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

Продолжается досудебное расследование. Родители не верят в официальную версию следствия, говорят об убийстве и требуют всестороннего расследования этого дела. Есть информация об угрозах подростку старшими ребятами.

В городе прошли массовые акции протеста с требованиями расследовать это дело. Следствие передали в главное следственное управление Нацполиции, а также сменили руководителя Прилуцкого отдела полиции.