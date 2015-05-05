Завтра в Украине температура впервые в этом году поднимется до +27

В Украине будет преобладать сухая солнечная погода, лишь на западе и в восточной части местами пройдут кратковременные грозовые дожди, сообщает «Оpogode».

В западной части преимущественно без осадков, лишь местами ожидаются небольшие дожди с грозами. Температура воздуха ночью 8-14 градусов тепла, днем ​​20-27 градусов тепла.

В северных областях - без существенных осадков. Температура воздуха ночью 8-13 градусов тепла, днем ​​17-22 градуса тепла.

В центральной части будет преобладать сухая погода. Температура воздуха ночью 8-13 тепла, днем ​​17-23 градуса тепла.

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В восточных областях осадков не ожидается, лишь на Луганщине отдельные дожди. Температура воздуха ночью 6-11 тепла, днем ​​12-17, в Луганской области 10-15 градусов тепла.

В южной части будет сухо и солнечно. Температура воздуха ночью 8-13 тепла, днем ​​17-22 градуса тепла.

В Киеве будет преобладать сухая погода. Температура воздуха ночью 9-11 градусов тепла, днем ​​18-20 градусов тепла.

Ветер в Украине ожидается южный, 3-8 м/с.