Завтра в Украине температура впервые в этом году поднимется до +27
В среду, 6 мая, в Украине температура воздуха ожидается крайне неоднородной, в течение дня она будет колебаться от 20-27 градусов тепла на западе, до 10-17 градусов тепла в восточных областях.
В Украине будет преобладать сухая солнечная погода, лишь на западе и в восточной части местами пройдут кратковременные грозовые дожди, сообщает «Оpogode».
В западной части преимущественно без осадков, лишь местами ожидаются небольшие дожди с грозами. Температура воздуха ночью 8-14 градусов тепла, днем 20-27 градусов тепла.
В северных областях - без существенных осадков. Температура воздуха ночью 8-13 градусов тепла, днем 17-22 градуса тепла.
В центральной части будет преобладать сухая погода. Температура воздуха ночью 8-13 тепла, днем 17-23 градуса тепла.
Читайте такжеИз-за ливня старая часть Краматорска оказалась под водой
В восточных областях осадков не ожидается, лишь на Луганщине отдельные дожди. Температура воздуха ночью 6-11 тепла, днем 12-17, в Луганской области 10-15 градусов тепла.
В южной части будет сухо и солнечно. Температура воздуха ночью 8-13 тепла, днем 17-22 градуса тепла.
В Киеве будет преобладать сухая погода. Температура воздуха ночью 9-11 градусов тепла, днем 18-20 градусов тепла.
Ветер в Украине ожидается южный, 3-8 м/с.