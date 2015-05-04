Малое приграничное движение между Украиной и Румынией заработает в мае

Об этом сообщает "Общественное радио" со ссылкой на генерального консула Румынии в Черновцах Элеонору Молдован. Таким образом людям, проживающим в полосе 35-50 км от румынской границы, не нужно будет открывать визы.

Читайте такжеМиллион украинцев смогут без виз пересекать польскую границуОснованием для пересечения границы будет пропуск малого приграничного движения.

Малое приграничное движение будет задействовано на приграничных территориях Черновицкой, Одесской, Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

"Соглашение о малом приграничном движении, которое было подписано в Киеве 2 октября 2014 года сейчас находится фактически в финальной стадии ратификации. В общем и румынская и украинская стороны уже прошли все внутренние процедуры, формальности ратификации", - отметила консул.

"Сейчас мы по дипломатическим каналам выясняем остальные технические особенности для вступления в силу уже через несколько дней, недель этого соглашения", - подчеркнула Элеонора Молдован.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2014 года премьер-министр Украины Арсений Яценюк и премьер-министр Румынии Виктор Понта подписали соглашение о малом приграничном движении. В марте этого года президент Петр Порошенко по результатам встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом заявил, что "мы договорились с румынской стороной о значительном прогрессе в малом приграничном движении"