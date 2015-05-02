Спасатели ликвидировали пожар в Чернобыльской зоне

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В 9 час. 2 мая пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.

Как отмечается, подразделениями ГСЧС и работниками лесного хозяйства организовано наблюдение и сплошное прочесывание пожароопасного района.

Читайте такжеЛесной пожар в Чернобыльской зоне не повлиял на радиационный фон в Черниговской области

По данным пресс-службы ГСЧС, на месте пожара радиационный фон находится в пределах нормы и составляет в среднем 21 микрорентген в час (безопасный уровень радиационного фона до 50 микрорентген в час). На промышленной площадке Чернобыльськой АЭС – 58 микрорентген в час, в Зоне отчуждения – 22 микрорентген в час, в г. Киев – 11 микрорентген в час.

Как сообщал УНИАН, по данным экологов, пожар произошел в относительно чистом секторе по чернобыльским меркам: после аварии загрязнение распространилось по двум "следам", как их называют атомщики - восточному и западному, именно в развилке между следами, в основном, и горел лес.

"По результатам измерений радиационный фон даже в районе пожара, в его эпицентре, не изменился. Что было ожидаемо, поскольку плотность загрязнения именно в этом районе имеет небольшие значения, - говорит инженер "Чернобыльского спецкомбината" Денис Вишневский. - Поэтому даже при том, что во время пожара обязательно происходит подъем в атмосферу некоторых радиоактивных веществ, объем этих веществ был не столь значительным, чтобы привести к изменению фона. С другой стороны, он привел к увеличению содержания радионуклидов в воздухе, но, опять-таки, незначительно. Мы наблюдали положительную динамику, но она даже не достигла контрольного уровня ".

Напомним, 28 апреля на территории комплекса лесного хозяйства "Чернобыльская пуща" в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения в районе сел Буряковка, Рудня-Ильинецкая, Глинка, Лубянка Иванковского района на площади около 320 гектаров возник лесной пожар.

29 апреля пожар был локализован.