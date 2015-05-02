Из Харькова в Нидерланды сегодня отправят 7 контейнеров с останками погибших пассажиров МН17

Как передает корреспондент УНИАН, самолет с контейнерами отправится из международного аэропорта "Харьков".

Во время брифинга, который прошел перед церемонией прощания с погибшими, министр безопасности и юстиции Королевства Нидерландов Герард ван дер Стюр сообщил, что международная поисковая миссия на месте падения самолета завершена.

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"Мы можем говорить, что наша поисковая миссия завершена, но это не означает, что в дальнейшем не будут найдены дополнительные материалы. Все, что можно было найти, все, что мы могли сделать в рамках наших полномочий, мы сделали", - подчеркнул министр.

По его словам, не идентифицированными остаются двое граждан Голландии. Он также отметил, что миссия по расследованию катастрофы обратилась ко всем свидетелям, которые могли видеть падение самолета на месте. Министр отметил, что в настоящее время не возможно говорить, когда суд начнет слушание этого дела, поскольку остается еще очень много работы.

Справка УНИАН. 17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили "Боинг" компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур (МН17). Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук". Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. Подавляющее большинство из них - 194 пассажира были гражданами Нидерландов. 24 июля Украина делегировала расследование катастрофы самолета Нидерландам.