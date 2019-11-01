Срывы на дрессировщиках, падение и муки в клетках: топ ужасных случаев с цирковыми животными (видео)

С помощью побоев львят приучают сидеть, а тигрят прыгать через горящие обручи.

Тигры, медведи, львы, обезьяны, слоны и другие животные страдают за решеткой в тесных цирковых клетках. Цирк лишает животных достоинства, характера, природной красоты и превращает их в испуганных созданий со сломанной психикой.

Цивилизованный мир постепенно отказывается от выступлений живых животных в цирках. Зато, в Украине они продолжают действовать и имеют своих зрителей.

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Топ ужасных случаев с цирковыми животными

Нападение медведя в России

Недавно в России во время циркового представления медведь напал на дрессировщика. Зверя удалось успокоить, но дрессировщик получил травмы.

Животное взбесилась из-за сильной боли в суставах. Медведь – в почтенном возрасте, страдает артритом, который осенью обостряется.

Медведя хотели отправить «на пенсию» еще в 2018 году, но не было возможности содержать зверя, и его оставили работать в цирке. Три месяца ему давали специальные лекарства, а осенью сделали перерыв в лечении.

Нападение льва во Львове

Во Львове лев напал на дрессировщика во время выступления. На глазах у сотен зрителей лев начал рвать мужчину, как тряпку. На счастье выжить ему удалось только чудом, поскольку лев не повредил его кости. Прямо с арены дрессировщика доставили в хирургию, где врач насчитал на его теле более 20 рваных ран.

Атака медведя в Белой Церкви

В Белой Церкви во время выступления в цирке дрессированный бурый медведь напал на зрителя. Животное обратило внимание на одного из зрителей, а когда дрессировщик ослабил поводок, медведь напал на мужчину.

В зале поднялась паника, а в давке пострадали дети. Хищник был в наморднике, однако лапами и когтями мог поранить людей. После инцидента выступление продолжилось, хотя большинство зрителей покинули зал.

Падение слона в Беларуси

Во время циркового представления братьев Гертнер в Белоруссии с двухметровой высоты упал слон. Животное выполняло очередной трюк, пытаясь вскарабкаться на высокую тумбу, и не удержало равновесия.

Сейчас выступления цирка братьев Гертнер запрещены во многих странах Европы. Они выступают только на территории России, Беларуси и Казахстана.

Активисты заявляют, что по своей сути цирк - это издевательство над животными. С помощью побоев львят приучают сидеть, а тигрят прыгать через горящие обручи.

Зверей бьют током и не только, морят голодом, держат в тесных и грязных клетках. Такое поведение превращает их в испуганных созданий со сломанной психикой.

Вместе этого, в Европе их заменяют потрясающими голограммами.

Как ранее сообщал УНИАН, в Днепр едет зверинец, который оскандалился падением измученного слона во время выступления.