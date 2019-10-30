Избрано еще одного судью Конституционного суда
19:24, 30 октября 2019Общество
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За кандидатуру Петра Филюка отдал голос 151 делегат съезда.
Всего на съезде избрали нескольких судей КСУ / фото УНИАН
На внеочередном всеукраинском съезде судей избрали судьей Конституционного суда Украины Петра Филюка.
Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной судебной администрации Андрей Лысенко в Facebook.
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«По результатам второго тура тайного голосования делегатами XVII внеочередного съезда судей Украины еще одним судьей Конституционного суда избран Петр Филюк», - написал Лысенко.
За кандидатуру Филюка отдал голос 151 делегат съезда.
Таким образом, резюмировал Лысенко, на съезде избраны двое судей Конституционного суда - Галина Юровская и Петр Филюк.
Как сообщал УНИАН, 29 октября Юровская была избрана судьей КСУ на XVII внеочередном съезде судей Украины, проходящем 29-30 октября. По результатам голосования она набрала 145 голосов.
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