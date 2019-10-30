Избрано еще одного судью Конституционного суда

За кандидатуру Петра Филюка отдал голос 151 делегат съезда.

На внеочередном всеукраинском съезде судей избрали судьей Конституционного суда Украины Петра Филюка.

Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной судебной администрации Андрей Лысенко в Facebook.

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«По результатам второго тура тайного голосования делегатами XVII внеочередного съезда судей Украины еще одним судьей Конституционного суда избран Петр Филюк», - написал Лысенко.

За кандидатуру Филюка отдал голос 151 делегат съезда.

Таким образом, резюмировал Лысенко, на съезде избраны двое судей Конституционного суда - Галина Юровская и Петр Филюк.

Как сообщал УНИАН, 29 октября Юровская была избрана судьей КСУ на XVII внеочередном съезде судей Украины, проходящем 29-30 октября. По результатам голосования она набрала 145 голосов.