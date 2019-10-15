Крымскую судью приговорили к 12 годам тюрьмы: признала имущество Минобороны российским

Судью признали виновной в совершении государственной измены.

Судье Севастопольского апелляционного суда АР Крым, которая признала имущество Минобороны Украины в оккупированном Россией Крыму собственностью РФ, заочно назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с конфискацией всего принадлежащего ей имущества.

Об этом говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Украины.

Читайте такжеНезаконно осужденный в РФ украинец Шумков объявил голодовку«В ходе расследования и судебного разбирательства установлено, что гражданка Украины, будучи судьей указанного суда, умышленно в течение марта - декабря 2014 года обеспечила становление и укрепление оккупационных властей Российской Федерации на территории АР Крым путем непосредственного участия в образовании и функционировании незаконно созданных российских оккупационных органов на временно оккупированной территории полуострова Крым, а также выполнение на его территории функций представителя оккупационных властей государства-агрессора», – говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что 19 декабря 2014 года указом президента РФ указанное лицо назначено судьей так называемого «Двадцать первого арбитражного апелляционного суда Республики Крым».

«С целью недопущения контроля украинских властей на территории АР Крым своими умышленными действиями она оказывала помощь Российской Федерации в проведении подрывной деятельности против Украины во вред суверенитету и территориальной целостности Украины. Кроме того, находясь в составе незаконно созданного на территории АР Крым «Севастопольского апелляционного хозяйственного суда» указанное лицо принимало так называемые судебные решения о признании имущества Минобороны Украины, находившегося на территории АР Крым, собственностью органов военного управления РФ», – информирует Генпрокуратура.

Решением коллегии судей Святошинского районного суда г. Киева судья признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Как ранее сообщал УНИАН, в президента Зеленского настаивают, что вопрос возвращения Крыма и Донбасса нельзя разделять.