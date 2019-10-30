В Минкульте рассказали, когда запустят новый государственный украинский русскоязычный канал

Пока неизвестно, кто будет руководителем канала.

Министр культуры, молодежи, спорта, информационной политики и туризма Владимир Бородянский заявил, что новый государственный украинский русскоязычный канал должны запустить через три месяца.

«Будет мощный канал через три месяца. Концепция постоянно развивается», — об этом он сказал в комментарии hromadske во время Форума Единства в Мариуполе 30 октября.

Пока неизвестно, кто будет руководителем канала. Министр отметил, что у него есть «приблизительные руководители».

По словам Бородянского, телеканал будут делать на базе иновещания, а для этого законодательных изменений пока не требуется. Согласно закону об иновещании, 50% контента должны быть на английском языке.

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Также Бородянский рассказал, что министерство планирует бороться с фейками с помощью создания контента, который будет рассказывать, что на самом деле будет происходить в Украине, в частности это будет художественный контент.

По словам министра, бороться с дезинформацией на территории неподконтрольного Донбасса планируют с помощью образования.

«Мы будем приглашать молодежь, студентов приезжать на нашу территорию и смотреть, какая страна изнутри, что у нас происходит», — сказал Бородянский.