Проукраинское шествие на 1 мая отменили из-за угрозы терактов

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявили председатель всеукраинского объединения “Возрождение Украины” Арсений Пушкаренко и председатель Международного гуманитарного фонда Ирина Верещук.

По их словам, с середины апреля планировалось провести первое проукраинское первомайское шествие по случаю Международного дня труда с участием организаций, которые действительно имеют отношение к защите прав трудящихся. Ожидалось, что в акции примут участие жители всех областей Украины, а их ориентировочное количество должно было составить около 10 тыс. человек. Участники акции хотели продемонстрировать, что Украина - едина, а граждане выступают за спокойствие и мир в стране.

“В связи с тем, что появилась информация о возможных террористических актах, о возможных провокациях, о том, что будут использовать этот день, будут использовать эти мероприятия для того, чтобы расшатывать ситуацию в Украине, а мы как организаторы встретились с руководством киевской милиции и, проведя определенные консультации, получив определенную информацию..., мы приняли ответственное решение отменить шествие”, - сказал Пушкаренко.

Он призвал все организации, которые 1 мая собираются организовывать массовые акции, также не провоцировать ситуацию, не свозить провокаторов, в том числе из других стран, и не устраивать в Киеве шабаш и не рисковать жизнью людей.

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Пушкаренко обнародовал заявление Конфедерации свободных профсоюзов Украины, всеукраинского объединения “Возрождение Украины”, Всеукраинской комиссии справедливости, Международного гуманитарного фонда и общественных деятелей, активистов, волонтеров, которые намеревались организовать проукраинское мирное шествие “Единство. Труд. Ответственность”.

“Мы призываем все общественные, профсоюзные и политические организации, их лидеров, которые планируют 1 мая провести различные мероприятия, их отменить. Человеческие жизни бесценны, поэтому нельзя пренебрегать информацией об угрозе и превращать Международный день солидарности трудящихся в шабаш отдельных маргинальных сил и деятелей. Мы призываем всех не раскачивать лодку, в которой находимся”, - говорится в заявлении.

В свою очередь Верещук отметила, что в государстве существует проблема с определением и подходами к некоторым праздникам, к некоторым дефинициям, таким как “родина”, “родная земля”, “Украина”.

“Мы приобщаемся и считаем себя европейцами, однако у нас все-таки остался посттоталитарный и постсоветский образ мышления в восприятии таких праздников, как например, 1 Мая”, - сказала Верещук.

Она отметила, что в 143 странах празднуется День солидарности трудящихся, учрежденный с 1882 года. “Это был день, когда выходили на забастовку все люди наемного труда, все, кто считал, что их права не обеспечены. И только в советском мировосприятии этот день почему-то стал с политически-идеологическими лозунгами и стал принудительно нужным для тех, кто на самом деле в этом не нуждался”, - заявила Верещук.

По ее убеждению, прежде всего следует защищать и беречь жизнь людей, отстаивать мир и спокойствие в государстве через труд, через уважение к нему и через уважение основных прав и свобод граждан.