"Ты - сепар!": в Киеве в суде произошла драка из-за Бандеры и Шухевича (видео)

Также в суде осуществляли эвакуацию людей из-за сообщения о минировании.

ВНИМАНИЕ! На видео присутствует ненормативная лексика!

Во время заседания Шестого апелляционного административного суда по рассмотрению дела о переименовании двух проспектов в честь Бандеры и Шухевича произошла драка.

Как передает корреспондент УНИАН, на судебном заседании председательствовала коллегия из трех судей вместе с председательствующей судьей Оксаной Эпель.

Эпель в начале заседания заявила, что сегодня произошли изменения в составе коллегии судей, и в частности, вместо судьи Анатолия Степанюка в состав коллегии вошла судья Людмила Губская. Также в состав коллегии судей входит судья Игорь Личевецкий.

В свою очередь представители истцов, среди которых ОО «Еврейская правозащитная группа» и ОО «Антифашистское правозащитная лига», заявили, что не доверяют всей коллегии судей в связи с изменением судьи, поскольку, по их мнению, судьи предвзяты. «У истцов есть сомнения относительно объективности рассмотрения дела», - заявила представитель истцов.

В этой связи они написали заявление об отводе коллегии судей.

Читайте такжеИнститут нацпамяти обжаловал возвращение проспектам Бандеры и Шухевича старых названий

При этом, представители киевской городской власти, партии ВО «Свобода» и Института национальной памяти заявили, что считают ходатайство об отводе необоснованным и безосновательным и просили оставить его без рассмотрения. Они заявили, что истец злоупотребляет своими правами.

Кроме того, истцы сообщили о новом участнике судебного процесса, который не принимал участия в предыдущих судебных заседаниях, и в частности это третье лицо - общественная организация «Институт правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной».

Судьи удалились в совещательную комнату для принятия решения. В это время в зал зашли мужчины, которые якобы пришли поддержать сторону истца, но представители партии "Свобода" начали их выталкивать, возникла потасовка. Представители «Свободы» назвали этих мужчин «сепарами». Стычка переросла в драку. Представители «Свобода» силой вытолкали из зала суда этих мужчин.

Судьи, в это время вышли из совещательной комнаты, зачитали решение, несмотря на драку.

Одновременно в это время было объявлено, что поступило сообщение о минировании суда, и поэтому началась эвакуация.