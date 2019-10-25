"Не опустил руки": экс-глава Закарпатской ОГА Москаль рассказал, как пережил диагноз "рак"

Почти сорок лет назад ему сказали, что жить осталось недолго.

Бывший глава Закарпатской государственной администрации Геннадий Москаль рассказал, что в 1980-х годах ему диагностировали рак.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.

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"Мало кто знает, но в конце восьмидесятых годов прошлого века мне тоже поставили этот страшный диагноз — рак. И честно сказали, что жить мне осталось не больше нескольких лет", - написал он.

Москаль рассказал, что "не сложил руки – изучил всю медицинскую литературу, перепробовал все народные методы, объездил всех врачей".

По его словам, через несколько лет оказалось, что болезни нет. "То ли я его таки вылечил, то с самого начала врачи ошиблись", - считает Москаль.

"Два года были выброшены из жизни, зато я перестал бояться — я уже свое отбоялся", - подытожил он.

Напомним, популярная журналистка, ведущая и блогер Янина Соколова призналась, что была больна раком. По ее мнению, украинское общество не готово сосуществовать с онкобольными, а государство не всегда оказывает им необходимую помощь.