Больше всего украинцам нужен мир в стране – опрос

По данным социологов, за последние 3 месяца запрос на мир в Украине значительно вырос.

Подавляющее большинство украинцев, а именно – 71% граждан, считают, что Украине больше всего сейчас не хватает мира.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" с 19 по 22 октября 2019 года.

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Еще 43% респондентов считают, что Украине нужен порядок, 40% – стабильность, 37% – единство, 36% – достаток, по 30% – развитие и справедливость, 8% – влиятельность в мире.

Следует отметить, что запрос на все перечисленные категории за последние три месяца вырос, больше всего – относительно мира и порядка.

Опрос проводился с 19 по 22 октября методом личного интервью (face-to-face) среди 2,5 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Погрешность репрезентативности исследования не превышает 2%.