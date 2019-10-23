"За мужество и несокрушимость": Сенцов удостоился награды Польской киноакадемии

Специальную награду украинский режиссер получил в Варшаве.

Украинский режиссер и бывший политзаключенный Олег Сенцов получил в Варшаве специальную награду Польской киноакадемии – орла за "Мужество и несокрушимость".

Об этом сообщается на сайте премии.

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Награду ему вручил президент киноакадемии Дариуш Яблонский.

Сенцов, в свою очередь, поблагодарил поляков за поддержку и за то, что помнили о нем.

Как сообщал УНИАН, накануне украинский режиссер и бывший пленник Кремля Олег Сенцов заявил о намерении создать правозащитную общественную организацию.

Эта организация, в частности, будет заниматься правозащитным и культурным спектрами. Также Сенцов создаст фонд для ее финансирования.