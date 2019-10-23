"За мужество и несокрушимость": Сенцов удостоился награды Польской киноакадемии
09:56, 23 октября 2019Общество
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Специальную награду украинский режиссер получил в Варшаве.
Сенцова наградили "за мужество и несокрушимость" / фото: Polskie Nagrody Filmowe ORŁY/Faceboook
Украинский режиссер и бывший политзаключенный Олег Сенцов получил в Варшаве специальную награду Польской киноакадемии – орла за "Мужество и несокрушимость".
Об этом сообщается на сайте премии.
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Награду ему вручил президент киноакадемии Дариуш Яблонский.
Сенцов, в свою очередь, поблагодарил поляков за поддержку и за то, что помнили о нем.
Как сообщал УНИАН, накануне украинский режиссер и бывший пленник Кремля Олег Сенцов заявил о намерении создать правозащитную общественную организацию.
Эта организация, в частности, будет заниматься правозащитным и культурным спектрами. Также Сенцов создаст фонд для ее финансирования.
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