У Зеленского запустили проект Lift для поиска вакансий и идей

Кроме того, в президентской партии «Слуга народа» заявили о намерении использовать Lift для поиска кандидатов в политсилу.

Команда президента Украины Владимира Зеленского объявила о запуске проекта Lift.

На странице команды в Facebook был указан веб-адрес платформы lift.net.ua, которая сейчас работает в бета-версии.

Подчеркивается, что цель проекта «объединить квалифицированных специалистов и инновации, обеспечить положительные изменения в стране и ее комплексное социально-экономическое и культурное развитие».

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По словам создателей, платформа Lift должна помочь:

— найти вакансию, стать специалистом и работать на изменения страны;

— рассказать идею, которая решит сложные вопросы или будет полезной для страны;

— презентовать продукт, который принесет положительные изменения на государственном уровне.

Также подчеркивается, что к проекту может присоединиться «абсолютно каждый». «Мы объединили лучшие рекрутинговые компании и специалистов, которые будут тщательно следить за процессом отбора», — заявили создатели.

Запуск проекта Lift был анонсирован во время выступления Владимира Зеленского на iForum в Киеве 23 мая.

Кроме того, в президентской партии «Слуга народа» заявили о намерении использовать Lift для поиска кандидатов в политсилу, которая идет на парламентские выборы.