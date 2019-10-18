Мэрия Киева начала сносить "курятник" на крыше здания на Майдане Независимости (фото)

Советник мэра Киева сообщил также о начатой городскими властями инвентаризации объектов, где в разное время осуществляли надстройки, пристройки к домам, в частности, в центральной части города.

Незаконную надстройку на здании по улице Софиевской, 1 в центре столицы начали демонтировать.

Об этом сообщил советник Киевского городского головы Максим Бахматов в Facebook.

«Несколько дней там работал «Киевблагоустройство» при поддержке полиции. Еще раз: никаких разрешительных документов на строительство на крыше этого «страшко» никто не выдавал: ни город, ни государство. Ссылка на реконструкцию квартиры в 2004 году критики не выдерживает, потому что после реконструкции - 02.09.2004 - объект ввели в эксплуатацию, о чем есть соответствующий акт. При этом, геометрических параметров крыши дома на улице Софиевской, 1 не меняли. На подобные изменения, если было желание изменить, нужно получать разрешения», - написал в комментарии Бахматов.

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По его словам, демонтаж проводится таким образом, «чтобы не допустить возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с риском для жизни и здоровья людей».

Бахматов отметил, что постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при КГГА приняла решение привести конструкции кровли жилого дома к первоначальному состоянию.

Кроме того, советник городского головы сообщил, что сейчас город осуществляет инвентаризацию объектов, где в разное время осуществляли надстройки, пристройки к домам, в частности, в центральной части города.

«Действительно, в законодательстве Украины есть пробелы. Действительно, такие надстройки/пристройки можно сделать в рамках реконструкции помещения. И такой «полет творчества» надо подсекать законными рычагами, которые нужно создать», - отметил Бахматов.

Он также пообещал, что в случае выявления нарушения чиновников КГГА во время предоставления разрешений на подобные строительства, они будут привлечены к ответственности.

«Даже тех, кто уже ушел в «большую политику», - добавил Бахматов.

По его словам, если пристройка/надстройка не затрагивает конструктивных характеристик здания и не нарушает законодательство (в частности, об охране культурного наследия) - владелец получит штраф и будет обязан оформить необходимую документацию.

Если пристройка/надстройка несет угрозу конструктивным характеристикам здания, нарушает законодательство, городские власти обещают «добиваться сноса».

«Приготовиться: незаконному дому в Музейном переулке, «Дому-монстру» на валах», - анонсировал Бахматов дальнейшие шаги в противостоянии незаконным надстройкам.

Как сообщал УНИАН, 13 октября в столичной полиции сообщили, что по факту незаконной достройки на доме в центре Киева начато уголовное производство.

В полицию Шевченковского района поступило сообщение, что на крыше дома, расположенном на улице Софиевская, сооружется незаконная пристройка. Когда правоохранители прибыли на вызов, ремонтные работы сразу прекратились.

Следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по статье 356 (самоуправство) Уголовного кодекса Украины.