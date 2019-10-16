В законопроекте о регулировании рынка азартных игр непрописана система контроля за нелегальными заведениями - эксперты

Создание Комиссии по развитию и регулированию азартных игр, предусмотрено правительственным законопроектом о государственном регулировании игорного бизнеса, не отвечает на важный вопрос эффективного контроля за деятельностью нелегальных игорных заведений.

Об этом заявил журналист издания «Наші гроші» Юрий Николов, комментируя правительственный проект закона относительно государственного регулирования игорного бизнеса, сообщает «Главком».

В ходе пресс-конференции бывшая уполномоченная АМКУ Агия Загребельська и журналист издания «Наши деньги» Юрий Николов проанализировали законопроект по регулированию игорного бизнеса, какая судьба будет ждать на точки игровых автоматов, маскировка игровых автоматов под букмекерство и лотереи, в какую сумму оценивается нелегальный рынок и что может поспособствовать легализации,

«Законопроект по легализации игорного бизнеса предусматривает создание специального Уполномоченного органа. Предусмотрено создание Комиссии правительством, то есть это правительственный, чиновничий аппарат. Эта комиссия должна проверять именно игровые салоны. Проект предусматривает, что новые пункты продаж будут подключаться к соответствующей онлайн-системе лотерей. Каждый игровой автомат по законопроекту должен быть отслеживаем и зарегистрирован в этой системе. Ведь сейчас большинство залов – это «чернуха». Что это такое? Это когда салоны работают без соответствующих лицензий с нелегальным оборудованием. Теперь представьте, что определенный игровой салон нагло не подключается к этой системе и ведет свою деятельность нелегально. В таком случае этот салон будет ждать проверку соответствующей комиссии. Как комиссия будет проводить проверку? Она может самостоятельно приезжать и смотреть или реагировать на звонки от обеспокоенных граждан. Однако когда она на эту проверку выйдет? И как быстро это заявление поступит в этой комиссии? Поступит ли вообще? Мы можем только представить, какой будет вал заявлений для небольшой комиссии», - заявил Николов.

По словам Николова, законопроект вообще предусматривает переходный период сроком на 1 год, когда дается время на существование этим салонам в том виде, в котором это есть сейчас. Государству это время нужно на создание онлайн-системы, проведения тендеров и создания нормативной базы, и разработку системы налогообложения.

Как отметила Агия Загребельская, пока чиновники, говоря о легализации игорного бизнеса, совсем не вспоминают о лотереях.

«Во-первых, этот абсолютно белый инструмент, который не вызывает такого привыкания, как казино и другие азартные игры, и имеет свои традиции, даже семейные во многих странах мира (в странах Европы в лотерею играют от 70 до 90% населения) за эти 10 лет превратился в абсолютно грязный синоним. Лотереи должны быть абсолютно доступны и дешевы, удовлетворяя азарт населения. Мы имеем много примеров, когда лотерея имеет положительный эффект для населения. В частности, в Англии было за счет лотерей профинансировано строительство стадиона к Олимпиаде, в Канаде снимается кино за счет бюджета из лотерей. Важно иметь понимание, как мы из этого засилья игровых автоматов правильно легализуем лотереи», - сказала она.