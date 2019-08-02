Желающих присоединиться к ПЦУ поубавилось: за месяц - только один приход

Слабая статистика переходов происходит на фоне желания почетного патриарха ПЦУ Филарета восстановить церковную деятельность УПЦ Киевского патриархата.

К Православной церкви Украины в июле этого года присоединилась одна парафия. Церковный переход произошел в пгт Гоща Ровенской области.

Других сообщений о переходе от УПЦ Московского патриархата к ПЦУ не было, пишет ТСН.

Слабая статистика переходов происходит на фоне желания почетного патриарха ПЦУ Филарета восстановить церковную деятельность УПЦ Киевского патриархата.

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Филарет после проведения Объединительного собора 15 декабря 2018 года заявил о возобновлении деятельности УПЦ Киевского патриархата. 20 июня он в стенах Владимирского собора провел так называемый собор, которым закрепил документально свое желание. Свою позицию Филарет объясняет тем, что не признает над собой власти ни Москвы, ни из Стамбула, где заседает Вселенский патриархат. Он также отказался признавать Томос, под которым поставил подпись. Филарету не нравится, что ПЦУ не имеет право варить миро, что якобы не позволяет совершать таинство крещения, освящение храмов.

Кроме того, он якобы имеет документ, который в тайне от него подписали пятый президент Украины Петр Порошенко и Варфоломей.