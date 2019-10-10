Дело МН17: Нидерланды сожалеют о выдаче Цемаха России, но понимают дилемму Банковой

Из-за бывшего зенитчика террористической организации "ДНР", который является подозреваемым по делу о катастрофе рейса MH17, мог сорваться обмен удерживаемыми лицами с РФ.

В Нидерландах жалеют, что Украина выдала России фигуранта дела о сбитии самолета рейса МН17 Владимира Цемаха, но понимают, что украинская власть и, в частности, президент Украины Владимир Зеленский стояли перед очень сложной дилеммой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Королевства Нидерланды Стеф Блок сказал в Киеве на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко.

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"Мы ценим многочисленные моменты контактов при подготовке последнего обмена заложниками между Российской Федерацией и Украиной. Хотя Нидерланды хотели бы увидеть другой результат в отношении господина Цемаха, но мы понимаем серьезные трудности этой ситуации", - заявил Блок.

По его словам, он в парламенте Нидерландов участвовал в длительных обсуждениях по вопросу обмена заложников. "И по обмену заложников, в том числе, Цемаха, я объяснил парламенту, что мы имели тесный контакт перед обменом - между министром Пристайко и мной, президентом Зеленским и премьер-министром Рютте, который дал возможность государственному прокурору допросить Цемаха, и мы очень ценим это", - заявил Блок.

Также он отметил, что ценит конструктивную роль Украины в рамках Совместной следственной группы по делу расследования дела о катастрофе самолета рейса MH17.

Как сообщал УНИАН, 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных.

В то же время в РФ вернули 35 человек, об обмене которых просили россияне. Все они были осуждены в Украине за разные преступления или являются фигурантами уголовных производств, среди них - бывший зенитчик террористической организации "ДНР" Цемах.

СБУ задержала Цемаха в конце июня в оккупированном Снежном Донецкой области.

Исследователи международной группы расследователей Bellingcat предполагают, что Цемах причастен к сбитию самолета и был свидетелем тех событий.

Украинские правоохранители подозревали Цемаха в участии в деятельности "ДНР" и в организации теракта, в результате которого погибли четверо украинских военных.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что европейские правоохранители перед обменом провели с Цемахом необходимые следственные действия. Также он заявил, что обмен удерживаемыми лицами с РФ мог сорваться из-за Цемаха.

11 сентября стало известно, что Нидерланды переквалифицировали фигуранта дела о катастрофе MH17 Цемаха из свидетеля в подозреваемого.