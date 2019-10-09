Акция против разведения войск в Золотом (видео)

Участники акции уверены, что в случае разведения войск украинские позиции займут российские наемники.

9 октября на блокпост Золотое Луганской области прибыли добровольцы и ветераны АТО с целью не допустить разведения войск в населенном пункте.

Трансляцию с места события проводило Громадське.

Участники акции уверены, что в случае разведения войск украинские позиции займут российские наемники. Не покидать блокпост военных призвал, в частности, местный житель.

На место происшествия прибыли отряды пограничников и представители ОБСЕ.

Сегодня, 9 октября, в Кременном произошла стычка между правоохранителями и военными, поскольку полиция не хотела пропускать колонну участников к Золотому. В результате инцидента травмировали одного полицейского и спровоцировали километровые пробки на самом блокпосте. Вскоре военных пропустили.

Как сообщал УНИАН, 7 октября активисты партии «Национальный корпус» решили организовать свой блокпост в районе населенного пункта Золотое в Луганской области на время разведения войск.

Лидер организации Андрей Билецкий заявил, что власть хочет оставить жителей населенных пунктов Золотое, Петровское и Станица Луганская без прикрытия, «принести в жертву «ЛДНР», поэтому ветераны, которые воевали на Донбассе в 2014 году, приехали в район Золотого и планируют остаться на блокпосту на время разведения войск. Кроме того, активисты партии и сторонники движения организовали автопробег в поддержку Украины.