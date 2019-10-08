Раде предлагают дать новый официальный статус флагу ОУН

Проект, в частности, регулирует порядок установления красно-черного флага

Флагу Украинской повстанческой армии во время освободительной войны в XX веке предлагают предоставить статус Флага Национального Достоинства и установить порядок его поднятия во время государственных праздников.

Соответствующий проект зарегистрирован на сайте Верховной Рады 7 октября.

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Законодательная инициатива предусматривает определение Флага Национального Достоинства, законодательное урегулирование описания и порядка его использования и ответственность за нарушение установки флага.

Согласно тексту проекта, флаг будут устанавливать на здания госорганов в дни государственных праздников: 22 января (День Независимости и Соборности Украины), 20 февраля (День Героев Небесной Сотни), 14 марта (День украинского Добровольца), 21 мая (День памяти жертв политических репрессий), 23 мая (День Героев), 28 июня (День Конституции Украины), 24 августа (День восстановления Независимости), 14 октября (День создания Украинской Повстанческой Армии), 6 декабря (День Вооруженных Сил Украины).

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