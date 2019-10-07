В Харькове организатора теракта в пабе "Стена" приговорили к 11 годам тюрьмы

Суд также удовлетворил гражданские иски пострадавших на сумму более полумиллиона гривень.

Киевский райсуд Харькова признал Марину Ковтун виновной в организации в 2014 году теракта в пабе "Стена" и назначил ей наказание в виде 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий приговор суда огласил судья Виктор Попрас.

Суд признал Ковтун виновной в совершении террористического акта (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины), а также в незаконном приобретении и хранении оружия и боеприпасов (ч. 1 ст. 263 УК).

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Суд также удовлетворил гражданские иски пострадавших на сумму более 0,5 млн грн.

Как сообщал УНИАН, 9 ноября 2014 года в Харькове в пабе "Стена" произошел взрыв, в результате которого пострадали 11 человек.

В ходе следствия правоохранители задержали группу подозреваемых в совершении теракта. В организации преступления подозревалась Марина Ковтун, которая с октября 2014 года была членом террористической организации "Харьковские партизаны".

Ей было объявлено подозрение в совершении действий, направленных на изменение границ территории Украины, диверсии, совершении террористического акта, руководстве террористической группой, приобретении и хранении оружия и боеприпасов.