Календарь событий: чикагский пожар, сингл 13-летнего Джексона, прародители «шестимесячной завивки» и микроволновки, первый алкотестер для водителей, «ботиночная дипломатия», истории символа Рио-де-Жанейро и грандиозной пьянки «Октоберфест»

7 октября

В первый понедельник октября ежегодно отмечается учрежденный в 1986 году ООН Всемирный день Хабитат, или Всемирный день жилища (места жительства). Изначально его целью было обеспечить население планеты жильем к 2000 году. Но так и не сложилось. А главная идея Дня - задуматься о состоянии наших городов, а также напомнить миру о коллективной ответственности за будущее среды обитания человека.

С 1996 года к Всемирному дню жилища приурочен и Всемирный день архитектуры.

Еще ежегодно в первый понедельник октября отмечается Международный день врача. Инициаторами учреждения этого праздника выступили Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Международная медицинская гуманитарная организация «Врачи без границ» (MSF). Именно эта независимая, неправительственная организация в полной мере реализует задачи Дня.

Есть в понедельник и памятные значимые даты. Так, в 1806 году в этот день в Англии была запатентована первая копировальная бумага.

В 1903 году в канадском Онтарио были открыты залежи серебра.

В 1919 году была основана старейшая авиакомпания - голландская KLM (Королевские нидерландские авиалинии).

В 1920 году первые сто женщин были приняты в Оксфордский университет.

7 октября 1947 года, в свой 62-й день рождения, один из основоположников атомной физики Нильс Бор получил от короля Дании Фредерика IX высшую национальную награду – орден Слона. Это – самая оригинальная награда в мире. Все другие орденские знаки, даже при всей редкости и необычности их форм, задумывались как более или менее плоские, чтобы одной своей стороной они могли плотно прилегать к одежде. Орден представляет собой покрытого белой эмалью и украшенного бриллиантами слона с боевой башенкой, перед которой восседает темнокожий погонщик. Считается, что экзотический орден был учрежден датскими рыцарями после победы в Третьем крестовом походе над сарацинами, сражавшимися на слонах. В геральдике эта эмблема символизирует мудрость, справедливость, великодушие и другие благородные качества. В Дании он постоянно встречается и в других наградах, а также в художественных гравюрах и различных произведениях искусства, которые во многом насыщены иносказаниями. Нильса Бора отметили не только как патриарха науки, но и как гуманиста, стремившегося предотвратить ядерную гонку.

В 1959 году космический аппарат «Луна-3» впервые совершил облет Луны. Аппарат сделал первые фотоснимки ее обратной стороны и передал изображения на Землю.

В 1971 году фирмой грамзаписи «Motown Records» был выпущен первый сингл «Got to Be There» Майкла Джексона, которому было тогда 13 лет. К концу года песня попадет в тор-10 американского хит-парада, а в начале следующего года окажется в первой десятке британского рейтинга.

В 1982 году в Нью-Йорке прошла премьера легендарного мюзикла «Кошки» английских авторов Эндрю Ллойд Уэббера и Тима Райса. В сентябре 2000 года состоялось его последнее - 7485-е - представление на Бродвее.

В 1999 году британские ученые объявили о возможном существовании десятой, самой дальней и самой большой, планеты Солнечной системы.

Неофициальные праздники, за которые мир обязан различным сообществам, в том числе, в соцсетях, - День вежливых людей, Международный день борьбы с невралгией тройничного нерва.

Именины у Владислава, Галактиона, Андрея, Павла, Марии и Сергея.

8 октября

Во вторник в Украине отмечается День юриста. Он учрежден указом президента в 1997 году. Поздравляем всех причастных к этой дате!

Есть 8 октября и памятные даты. В 1498 году в этот день корабли Васко да Гамы отправились в обратный путь из Индии.

В 1818 году англичане впервые использовали боксерские перчаткив ринговом бою.

В 1871 году начался Великий чикагский пожар. Он продлился по 10 октября и уничтожил большую часть города, сотни людей погибли. Несмотря на то, что пожар был одной из самых масштабных катастроф XIX века, город сразу же начал перестраиваться, что послужило толчком к превращению Чикаго в один из самых значимых городов США. Пожар начался в 9 часов вечера в сарае на задворках дома 137 по ДеКовен-стрит. По наиболее известной версии, причиной была корова, опрокинувшая копытами керосиновую лампу. Впоследствии другие катастрофы в Чикаго забирали намного больше жизней: 605 человек погибли в пожаре театра "Ирокез" в 1903 году, в 1915 году 835 человек погибли, когда в реке Чикаго затонул корабль «Истленд». Несмотря на это, Великий чикагский пожар остается самой известной катастрофой в истории города.

В 1871 году в Японии была введена современная система почтовой связи.

В 1873 году в США была открыта первая женская тюрьма.

В 1886 в Харькове была открыта публичная библиотека - ныне имени Короленко.

В 1896 году впервые был опубликован индекс Доу-Джонса, ставший главным показателем ситуации на американских биржах.

В 1908 году немецкий парикмахер Карл Людвиг Несслер впервые продемонстрировал в Лондоне, уда переехал в 1901 году, «искусственные локоны» - химическую завивку, или перманент. Несслер работал над идеей длительной завивки с 1896 года. Ему, как и любому парикмахеру, было известно, что парикам волны и завитки придавались при помощи химической завивки, но реактивы, которые применялись для этих целей, невозможно было использовать на живых волос. Он придумал нагревающийся электрический аппарат с металлическими стержнями, на которые спирально накручивались волосы, предварительно обработанные раствором гидроксида натрия. Таким методом можно было завивать только длинные волосы, так как сильное нагревание угрожало ожогами кожного покрова головы. Свои опыты Несслер проводил на жене Катарине. Первые две попытки были неудачными и привели к обожженной коже и пережженным волосам. 8 октября 1905 в салоне Несслера на Оксфорд-стрит собрались все лондонские парикмахеры. Волосы фрау Несслер были накручены на двенадцать длинных и довольно тяжелых латунных стержня, подключенных к разогревающемуся электрическому аппарату. Вся процедура продолжалась около пяти часов. После чего голова героической супруги новатора оказалась кудрявой. Но не это удивило сообщество профессионалов, а то, что и на следующий день кудри никуда не исчезли. Позже выяснилось, что держатся они около полугода, за что перманент и получил название «шестимесячная завивка». Постепенно метод был усовершенствован и к 1909 году стал применяться в Британии. Правда, ажиотажным спросом он не пользовался, так как был длительным, дорогим и небезопасным. Когда началась Первая мировая война Несслер был обвинен английскими властями в шпионаже и вынужден бежать под чужим именем в Нью-Йорк. В Америке он открыл несколько салонов в Чикаго, Детройте, Флориде, Филадельфии. А звезды, развивающегося американского кинематографа, постепенно своими головами «пробивали» перманенту дорогу в жизнь.

В 1926 году состоялся первый в мире футбольный репортаж по радио - о матче «Славия» (Прага) - МТК (Будапешт).

8 октября 1945 года житель штата Массачусетс Перси Спенсер запатентовал микроволновую печь. По легенде, идея ее создания пришла ему в голову после того, как он, постояв у магнетрона (электронная лампа, генерирующая микроволновое электромагнитное излучение), обнаружил, что лежавший в его кармане шоколадный батончик растаял. По другой версии, он заметил, что нагрелся бутерброд, положенный на включенный магнетрон. Первые СВЧ-печки, предназначавшиеся для армейских столовых и больших ресторанов, были шкафами высотой 175 см и весом 340 кг. Более компактные домашние печки начали производиться с 1955 года.

В 1967 году в Великобритании впервые в мире были применены трубки для определения наличия алкоголя у водителей. Водители транспорта в состоянии опьянения обратили на себя внимание еще в 19 столетии. В 1872 году в Англии появился первый официальный документ, который определил в качестве нарушения общественного порядка «состояние опьянения водителя кареты, повозки, а также паровой машины на дорогах или в других публичных местах». В 1925 году в этот документ было внесено дополнение: «водитель любого механического транспортного средства». В 1932 году профессор Видмарк (Швеция) впервые разработал устройство для научно обоснованного определения алкоголя в крови. Этот год следует считать началом эры анализа крови водителей на алкоголь. В 1935 году Британская медицинская ассоциация опубликовала результаты исследования «Дорожные аварии, связанные с алкоголем». В 1936 году начинается широкая кампания по внедрению научно обоснованного метода анализа крови на алкоголь. В 1939 году Комитет палаты лордов рекомендует внедрить этот анализ для контроля водителей, но исключительно на добровольных началах. В 1966 году была предпринята первая попытка провести через парламент закон, регламентирующий содержание этанола в крови: 0,8 промилле как гранично-допустимый уровень и максимальную скорость – 70 миль/час. Превышение этих показателей должно было рассматриваться как серьезное нарушение. 8 октября 1967 года закон был принят. Последствия были впечатляющими: количество смертей на дорогах Англии снизилось практически в два раза.

В 1980 году состоялся последний концерт ямайского музыканта, гитариста, вокалиста, композитора, самого известного в мире исполнителя в стиле регги Боба Марли, во время которого он упал без сознания. Спустя семь месяцев артист скончался от рака.

Неофициальный праздник - День солнечных улыбок.

Именины у Германа, Евгения, Максима, Николая, Павла, Прохора, Романа, Сергея, Бригиды, Пелагеи и Людвика.

9 октября

В среду - Всемирный день почты, учрежденный ООН. Проводится ежегодно 9 октября по решению 14 конгресса Всемирного почтового союза (Universal Postal Union) в день его создания в 1874 году. А Всемирным днем почты этот день был провозглашен на Конгрессе Всемирного союза почтовиков, состоявшемся в Токио в 1969 году. История следующая: 9 октября 1874 года в Бьерне (Швейцария) представителями 22 стран был подписан Бернский договор, учреждающий основание Генерального почтового союза. В 1878 году союз изменил свое название и стал именоваться Всемирным почтовым союзом. На сегодняшний день он насчитывает в своем составе 192 страны. В мире, начиная с 9 октября, проводится Международная неделя письма.

В Украине 9 октября - День риэлтора. Поздравляем всех причастных к этой дате!

Еще в этот день в 1780 году на берега Атлантики обрушился Великий ураган, известный как ураган Сан-Каликсто II - самый смертоносный ураган за историю наблюдения североатлантического бассейна. Жертвами урагана, бушевавшего с 10 по 16 октября, стали более 27,5 тысячи человек на Малых Антильских островах Карибского моря.

В 1963 году произошла катастрофа на севере Италии, на плотине Вайонт: в чашу водохранилища ГЭС обрушился оползень, вызвав волну высотой 90 метров. В результате был затоплен город Лонгароне. Погибли, по разным данным, от 2 до 3 тысяч человек.

В 2000 году Вашингтонская Библиотека Конгресса получила самое крупное в своей 200-летней истории пожертвование - 60 миллионов долларов от миллиардера Джона Клуджа.

В 2009 году президент США Барак Обама был удостоен Нобелевской премии мира.

Неофициальные праздники - День отражений в лужах и День любопытных событий.

Именины у Ефрема, Ивана, Тихона, Владимира, Дмитрия и Николая.

10 октября

В четверг - Всемирный день психического здоровья. Он отмечается с 1992 года по инициативе Всемирной федерации психического здоровья (World Federation for Mental Health) с целью повышения информированности населения в отношении проблем психического здоровья. По данным ВОЗ, в наши дни на планете более 450 миллионов людей страдают психическими заболеваниями, каждый второй в мире человек имеет шанс заболеть психическим расстройством в течение жизни. Большинство из них - лица с пограничными психическими расстройствами. Самое распространенное психическое заболевание - депрессия. По прогнозам ВОЗ, к 2020 году она займет первое место среди заболеваний по длительности нетрудоспособности в году. В настоящее время депрессией страдают 26% женщин и 12% мужчин.

Дата 10 октября в мире известна как Всемирный день борьбы со смертной казнью, или как Всемирный день против смертной казни. Он был учрежден в 2003 году по инициативе Всемирной коалиции по запрету смертной казни с целью сокращения количества смертных приговоров в мире. Всемирная коалиция по запрету смертной казни была создана в 2002 года в Риме. Сегодня в нее входят более 150 национальных и международных правозащитных организаций, в том числе «Международная амнистия» (Amnesty International), неправительственные организации, ассоциации адвокатов, профсоюзы, местные и региональные органы власти. Глобальная цель Коалиции – отмена смертных приговоров во всех странах, где высшая мера наказания является законной. Исходя из того, что смертной казни нет места в демократическом обществе, в 1983 году по инициативе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) был принят протокол к Европейской конвенции о правах человека об отмене смертной казни в мирное время, в 2002-м – протокол об отмене высшей меры наказания при всех обстоятельствах. В результате с 1997 года в странах-членах Совета Европы не был казнен ни один человек, а отмена смертной казни стала необходимым условием при принятии в СЕ. На сегодняшний день в большинстве стран мира смертная казнь запрещена законодательно или не применяется на практике (то есть действует официальный мораторий или приговоры не приводятся в исполнение). Ряд стран, применяющих смертную казнь, приняли меры для сужения сферы ее применения. Но в 65 государствах (по данным на 2016 год) эта высшая мера наказания продолжает применяться, в том числе в США (в 32 штатах).

Также 10 октября - Всемирный день зрения, отмечаемый по инициативе Всемирной организации здравоохранения. Этот день является основным событием глобальной инициативы по профилактике слепоты «Видение 2020: право на зрение», созданной ВОЗ и Международным агентством по профилактике слепоты. По данным Международного агентства по профилактике слепоты, на планете примерно 253 миллиона человек имеют проблемы со зрением, из них 36 миллионов не видят вовсе, а 217 миллионов человек имеют умеренное или тяжелое нарушение зрения. От болезней глаз страдают более 19 миллионов детей. 65% всех людей с нарушениями зрения – это люди в возрасте 50 лет и старше. А поскольку в последние годы число пожилых людей увеличивается во многих странах, то и больше людей будет подвержено риску возрастных нарушений зрения. Тем не менее, 80% случаев слепоты можно было бы избежать в случае своевременного лечения.

В Украине 10 октября - День работников стандартизации и метрологии. Поздравляем всех причастных к этой дате!

В этот день в 1853 году состоялась первая встреча двух великих композиторов - Рихарда Вагнера и Ференца Листа. Встречу организовала 15-летняя дочь Листа Козима, собиравшаяся замуж за дирижера Ханса фон Бюлова, ученика Листа и постановщика опер Вагнера. Впоследствии Вагнер станет ее любовником, а спустя 17 лет и мужем.

В 1865 году американец Джон Уэсли Хайат запатентовал «современный» бильярдный шар. Он первым нашел синтетический материал на замену использующейся ранее в производстве шаров слоновой кости. Для «бильярдных новаторов» был проведен конкурс. Он его выиграл, получив премию в 10 тысяч долларов.

В 1882 году был основан Банк Японии.

В 1932 году был торжественно открыт ДнепроГЭС.

В 1932 году в Харьковском физико-техническом институте впервые в СССР была проведена ядерная реакция по расщеплению атомного ядра лития.

В 1933 году в США поступил в продажу первый в мире стиральный порошок.

В 1957 году президент СШААйзенхауер был вынужден принести извинения министру финансов Ганы, которого отказались обслужить в ресторане города Дувр (штат Делавэр) из-за цвета его кожи.

В 1963 году вступил в силу Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой.

10 октября 1976 года марафонскую дистанцию длиной 42 км 195 м Иорданидис пробежал за 7 часов 33 минуты, и, хотя нынешние чемпионы одолевают ее за 2 часа, рекорд состоял в ином: возраст марафонца превышал 98 лет. И это не предел: его собрат по увлечению, британец Бастер Мартин пробежал марафонскую дистанцию, когда ему был 101 год!

В 1997 году французская актриса и борец за права животных Брижит Бардо была оштрафована судом на 1600 долларов за попытку воспрепятствовать принесению барашка в жертву мусульманами.

Неофициальные праздники - День шуршания листьями, День гонщиков, Международный день каши и Всемирный день бездомных.

Именины у Аристарха, Игната, Петра, Марка, Виктора, Зинаиды, Каллистрата, Дмитрия и Михаила.

11 октября

В пятницу - Международный день девочек, провозглашенный Генеральной Ассамблеей ООН в 2011 году. Эта дата призывает сосредоточить внимание на необходимости решения проблем, с которыми сталкиваются девочки во всем мире, и поощрять расширение их прав и возможностей. На сегодня в мире проживает 1 миллиард молодых людей, включая 600 миллионов девочек-подростков. Все они обладают огромным потенциалом по преобразованию нашего будущего. Однако ежедневно в любом уголке мира они сталкиваются с дискриминацией и притеснениями.

Во вторую пятницу октября отмечают Всемирный день яйца - праздник любителей омлетов, запеканок и глазуньи. История даты такова: в 1996 году на конференции в Вене Международная яичная комиссия (International Egg Commission) объявила, что учреждает всемирный «яичный» праздник. Идею поддержали производители яичной продукции. И так он стал Всемирным.

Кстати, научные исследования доказали, что в яйцах содержится высокоценный легкоусвояемый белок, множество необходимых организму питательных веществ, включая основные витамины и минералы, а также антиоксиданты, которые помогают от некоторых болезней. И, вопреки всеобщему мнению, яйца не повышают уровень холестерина. Поэтому съедать одно яйцо в день очень даже можно. Мировым лидером потребления яиц признана Япония. Каждый житель страны Восходящего Солнца съедает, в среднем, по одному яйцу в день. А американцы выражают свое почтение этому драгоценному продукту, проводя ежегодно Дни гигантского омлета.

В 1138 году в этот день произошло землетрясение в Алеппо, жертвами которого стали 230 тысяч человек.

В 1852 году в Австралии начал работу первый университет – Сиднейский.

В 1853 году в Нью-Йорке был открыт первый в США клиринговый банк.

В 1875 году первые исландские поселенцы прибыли в Виннипег (Канада).

В 1881 году житель штатаСеверная Дакота Дэвид Хьюстон запатентовалфотопленку.

В 1887 году американский изобретатель Томас Эдисон запатентовал электрическую машину для подсчета голосов на выборах.

В 1891 году в Стокгольме открылся первый в мире этнографический музей под открытым небом - «Скансен».

В 1919 году впервые поесть в самолете предложила компания «Хендли Пейдж Трэнспорт». Корзинка со «вторым завтраком» стоила три шиллинга за порцию.

Неофициальные праздники - День вдыхания осеннего воздуха и Международный день каминг-аута.

Именины у Прохора, Василия, Феодора, Ильи, Григория, Анатолия, Александра, Татьяны, Вячеслава, Марка, Алексея и Афанасия.

12 октября

В субботу - Всемирный день мигрирующих птиц. Это - глобальная экологическая кампания, цель которой - расширить знания людей о мигрирующих птицах, их местах обитания и путях передвижения. Изначально эта международная дата отмечалась в мае, а с 2018 года - два раза в год, во вторую субботу мая и в октябре. Исторической предпосылкой учреждению Дня стала Международная конвенция по охране птиц, подписанная в 1906 году.

Всемирный день мигрирующих птиц проходит под эгидой Конвенции по мигрирующим видам и Африканско-Азиатского соглашения по мигрирующим птицам. Эти международные соглашения являются частью Экологической программы ООН. Девиз Дня «Мигрирующие птицы и люди — вместе через время» стремится подчеркнуть неразрывную связь людей и птиц.

Еще 12 октября – День испанского языка. Он был инициирован в 2009 году Институтом Сервантеса, проводится во всех странах, где есть его филиалы, где изучают испанский язык, говорят на нем и любит его. Сопровождается всевозможными акциями, концертами, перфомансами и прочими культурными мероприятиями.

В 782 год до н. э. в этот день урартским царем Аргишти I был основан город Ереван.

В 1492 году экспедиция Христофора Колумба достигла острова Сан-Сальвадор. Это считается официальной датой «открытия Америки».

В 1810 году впервые состоялся ныне прославленный пивной фестиваль «Октоберфест». Жители Мюнхена были приглашены на празднование свадьбы кронпринца Людвига Баварского и принцессы Терезы Саксен-Гильдбурггаузенской. Пиво лилось рекой, а под конец праздника состоялись скачки. К ним в 1811 году добавился фестиваль фермеров с показом красивейших коней и быков, а в 1818 году на очередном празднике были установлены первые карусели и качели, а также первые пивные ларьки. «Октоберфест» разрастался. В 1881 году открылась первая и крупнейшая в мире жаровня цыплят, в 1892 году пиво впервые продавали в стеклянных литровых кружках, и уже в 1896 году были построены пивные палатки и «крепости». В настоящее время «Октоберфест» каждый год назначают на новую дату, начиная с середины сентября. Фестиваль длится около трех недель, и его посещают более 7 млн туристов. На праздник пива обычно съезжаются гости не только из разных уголков страны, но и со всего мира. Главные события фестиваля – Костюм «Октоберфест» и Парад Стрелков. Другие важные события – парад владельцев пивных палаток и пивоваров, официальное вскрытие первого бочонка мэром Мюнхена - приглашение к началу веселья, салют из ручных пушек перед статуей Баварии. Вряд ли, среди любителей пива найдется хотя бы один человек, не слышавший о знаменитом празднике «Октоберфест». Давно завоевав мировое признание, он по сей день удостаивается самых разных эпитетов. В глазах одних - это самое массовое в мире народное гуляние, для других - это немецкая национальная традиция, третьи и вовсе называют это празднество самой грандиозной пьянкой года.

В 1901 году Теодор Рузвельт официально присвоил резиденции президента США название «Белый дом».

В 1905 году в Париже открылась первая Генеральная конференция Международной федерации аэронавтики.

В 1931 году состоялось открытие и освящение статуи Спасителя на вершине холма Корковаду, считающейся символом Рио-де-Жанейро. Она стоит на вершине холма Корковаду на высоте 704 метра над уровнем моря. Высота самой статуи – 30 метров, не считая семиметрового постамента, а ее вес – 1140 тонн, голова статуи весит 35,6 тонны; кисти рук – по 9,1 тонны каждая, а размах рук составляет 23 метра. Идея этого сооружения зародилась в 1922 году, когда праздновалось столетие независимости Бразилии. Известный еженедельник объявил тогда конкурс проектов на лучший монумент – символ нации. Победитель, Эктор да Силва Коста, выдвинул идею скульптурного изображения Христа, распростершего руки и обнимающего весь город. Этот жест выражает сострадание и одновременно радостную гордость. Идея да Силвы была принята общественностью с восторгом еще и потому, что она перечеркнула прежний план возведения на горе Пан-ди-Асукар грандиозного памятника Христофору Колумбу. К делу тут же подключилась церковь, организовав по всей стране сбор пожертвований, дабы финансировать осуществление проекта. Перед началом работ архитекторы, инженеры и скульпторы встретились в Париже, чтобы обсудить все технические проблемы установки статуи на вершине холма, где она открыта всем ветрам и подвержена другим метеорологическим влияниям. Работы над проектировкой и созданием статуи шли в Париже. Затем она была доставлена в Рио-де–Жанейро и установлена на холме Корковаду. 12 октября 1931 года состоялось ее первое торжественное открытие и освящение, к этому дню была смонтирована и осветительная установка. В 1965 году папа Павел VI повторил церемонию освящения, по этому случаю была обновлена и осветительная установка. Еще одно большое торжество проходило здесь в присутствии папы Иоанна Павла II 12 октября 1981 года, когда отмечалось пятидесятилетие самой статуи. Статую Христа Спасителя считают одним из современных чудес света. Она является национальным достоянием и национальной бразильской святыней.

В 1960 году на 15-й ассамблее ООН имел место курьезный инцидент с главой СССР Никитой Хрущевым. Во время одной из речей, которую произносил западный дипломат, советский лидер снял ботинок и начал им стучать по столу. Этот поступок вызвал шок в мировом сообществе, а потом оброс массой легенд. Кстати, через несколько десятилетий у Хрущева нашелся неожиданный последователь: 14 декабря 2008 года на пресс-конференции в Багдаде иракский журналист Мунтазар аль-Зейди бросил в президента США Джорджа Буша-младшего ботинок. Однако в данном случае Зейди апеллировал не к советскому лидеру, а к арабской традиции, в которой такой жест считается оскорбительным.

В 1971 году на Бродвее прошла премьера рок-оперы «Иисус Христос - суперзвезда».

В 1999 году в Сараево родился 6-миллиардный житель Земли.

В 2003 году Михаэль Шумахер стал первым в истории гонок «Формула-1» 6-кратным чемпионом мира, побив рекорд по количеству чемпионских титулов (5) Х.-М. Фанхио, державшийся с 1957 года. Рекорд был не только непревзойденным, но и неповторенным - вторым 5-кратным чемпионом стал сам Шумахер в предыдущем, 2002 году.

Неофициальные праздники - День шоколадных сюрпризов, День астрономии и Всемирный день борьбы с артритом.

Именины у Киприана, Ивана, Феофана, Евстахия и Максимильяна.

13 октября

В воскресенье - Международный день по уменьшению опасности бедствий. В эту дату ООН призывает людей делиться накопленными знаниями в области снижения опасности бедствий. Впервые он был отмечен согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 1989 года как Международный день по уменьшению опасности стихийных бедствий, в рамках Международного десятилетия по уменьшению опасности стихийных бедствий 1990-1999 годов. В 1999 году ООН приняла решение продолжать ежегодно отмечать эту дату. 21 декабря 2009 года Генассамблея в своей резолюции постановила провозгласить 13 октября датой празднования Дня и поменяла название на Международный день по уменьшению опасности бедствий.

В Украине 13 октября - День художника и День работников государственной санитарно-эпидемиологической службы. Поздравляем всех причастных к этим датам!

В 54 году жена римского императора Клавдия отравила его грибами.

В 1492 году Колумб впервые высадился на берег Нового Света - остров Сан-Сальвадор.

В 1792 году был заложен первый камень в основание резиденции президента США, которая с 1809 года стала называться «Белым домом», а в 1902 году это название здания было узаконено. «Белый дом» находится в самом сердце Вашингтона, на Пенсильвания-авеню. Участок для строительства выбрал первый президент США Джордж Вашингтон, подписавший акт конгресса, предписывающий резиденции американского правительства находиться «на расстоянии не более 10 миль от реки Потомак». В 1791 году был объявлен конкурс на лучший проект новой резиденции президента США, в котором победил американский архитектор ирландского происхождения Джеймс Хобэн. Через восемь лет после начала строительства президент США Джон Адамс и его жена Абигайль Адамс стали первыми жителями «Белого дома». К 1800 году здание уже повсеместно называли «Белым домом», так как, облицованное белым вирджинским песчаником, оно сильно выделялось среди выстроенных из красного гранита окружающих домов. В 1902 году Теодор Рузвельт официально закрепил название «Белый дом» за президентской резиденцией в Вашингтоне. «Белый дом» - единственная в мире резиденция действующего главы государства, которая долгое время была открыта для доступа широкой публики. Это необычный музей: каждая президентская семья оставила в нем частички своего быта. В течение нескольких лет, после терактов в США 11 сентября, «Белый дом» был закрыт для посетителей. Резиденция занимает площадь около 7,2 гектара. В ней 6 этажей (два из них подвальные), 132 комнаты, 32 ванные комнаты, 147 окон, 412 дверей, 3 лифта, 7 лестниц. Основное здание до сих пор остается жилым помещением, где находятся апартаменты президентской семьи, интерьер которых выдержан в стиле 18 и 19 веков. Все президентские административные помещения «собраны» в западном крыле. Именно там находятся Овальный кабинет, где американскими президентами было принято немало решений, определяющих судьбу Америки, а иногда и всего мира, кабинеты советников президента, зал для прессы. «Я молюсь за то, чтобы небеса ниспослали все лучшие дары этому дому и всем, кто впоследствии будет здесь жить. Пусть под этой крышей правят только честные мудрые люди». Эти слова из письма президента Адамса его жене Абигайль называются «молитвой Белого дома», они выгравированы на каминной доске в Государственном обеденном зале.

В 1884 году на Вашингтонской конференции, вошедшей в историю под названием меридианной, было принято решение сделать Гринвичский меридиан нулевым на всех картах и рекомендовать следовать этому всем государствам. Кроме того, одним из важнейших решений конференции стала рекомендация использовать исчисление времени по Гринвичу в качестве всемирного времени. Началом средних солнечных (всемирных или универсальных) суток был принят момент средней полночи на нулевом меридиане, а их продолжительность исчислялась от 0 до 24 часов. Эти и другие решения Вашингтонской конференции были оформлены в виде резолюции, принятой 13 октября 1884 года.

В 1900 году вышла в свет главная книга Зигмунда Фрейда - «Толкование сновидений».

В 1923 году столица Турции была перенесена из Стамбула в Анкару.

В 1957 году на государственном совещании лидер Китая Мао Цзэдун заявил: «Не надо читать много книг».

В 1972 году в Андахразбился самолет с юниорской командой по регби из города Монтевидео на борту. Выжили лишь 16 человек.

Неофициальные праздники - День засыпающих деревьев, Международный день скептиков, Международный день костюма, Всемирный день воздушных змеев, День рождения «Битломании» и Международный день борьбы с тромбозом.

Именины у Григория, Михаила, Петра, Александра, Полины, Эдуарда, Василия, Леонида и Алексея.

Календарь событий на следующую неделю будет не менее интересным и насыщенным. Не переключайтесь!..

Нана Черная