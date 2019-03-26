В Одессе охранник бизнес-центра, не пустивший на парковку инвалида АТО, получил повышение – СМИ

Охранник не разрешил припарковать автомобиль инвалиду–участнику АТО, хотя перед зданием бизнес-центра было много свободных мест для так называемых ВИПов.

Известный в Одессе общественный активист Стас Домбровский заявил, что охранника бизнес-центра "Кадорр", не пустившего на парковку инвалида антитеррористической операции (АТО), повысили в должности. Как и обещал, общественник с завидной периодичностью теперь ходит в гости в бизнес-центр, чтобы лично проконтролировать исполнение буквы закона, да и просто человеческого отношения к посетителям данного бизнес-центра.

Об этом сообщило интернет-издание "Одесские ведомости".

Напомним, почти месяц назад Стас Домбровский опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook видеозапись вопиющего отношения к инвалиду, участнику АТО, случившегося на автопарковке у бизнес-центра "Кадорр", расположенного на ул. Екатерининской.

Охранник не разрешил припарковать автомобиль инвалиду–участнику АТО, хотя перед зданием бизнес-центра было много свободных мест для так называемых ВИПов. Но ветерану и инвалиду АТО места не нашлось. Примечательно, что случилось это как раз в дни пышного празднования праздника – Дня добровольца.

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Тогда же Стас Домбровский обратился лично к владельцу "Кадорр-центра" Аднану Кивану с просьбой, сделать что-то человеческое для тех, кто реально проливает кровь за Украину. "Не рассказывать с экранов телевизоров о своей иллюзорной любви, при этом застраивая мой город очередными "жемчужинами", а выделить хотя-бы пару мест на парковке перед зданием бизнес-центра для инвалидов. Ведь в Одессе все знают, как и против кого реально воюет Аднан Киван. 99% акций которые устраивают так называемые активисты против городской власти, проплачивает Киван Аднан. А на парковку для инвалидов у него денег нет. Так там надо краской знак нанести и заставить своих холуёв по-человечески к людям относиться. Тем более, к инвалидам, которые пришли с увечьями, без рук и ног, с войны. Иначе я каждый день на эту парковку ходить буду. И рассказывать всем, какой м...к господин Аднан Киван", - заявил Стас Домбровский.

И вот в ходе очередного визита в бизнес-центр Стас Домбровский столкнулся с "отличившимся" охранником уже не возле здания, а на одном из этажей. Молодой парень с довольным выражением лица в новом костюме заявил, что "работал и работает". И потребовал не снимать в помещении общественного места, коим и является бизнес-центр.