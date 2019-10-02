Минобразования будет сотрудничать с Google над улучшением высшего образования

Стороны договорились работать над адаптацией Google-классов для высших учебных заведений.

Министерство образования и науки Украины и Google планируют улучшать цифровые навыки преподавателей вузов - первым шагом станут соответствующие онлайн-курсы.

Как сообщает пресс-служба МОН, об этом шла речь во время встречи министра образования и науки Анны Новосад и директора по публичной политике и взаимодействию с государственными органами Google Вильсоном Уайтом.

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«Стороны договорились работать над адаптацией Google-классов для высших учебных заведений. Это поможет преподавателям лучше организовывать образовательный процесс, планировать мероприятия со студентами и т.д.», - говорится в сообщении.

Также педагоги смогут пройти соответствующую сертификацию по цифровым компетенциям.

«Сначала Министерство начало работать с Google в сфере общего среднего образования, и это сотрудничество дало прекрасные результаты. Я хочу прежде всего вспомнить те усилия, которые вы приложили, когда проводили обучение по безопасному Интернета для 22 тыс. учителей - это огромная цифра», - подчеркнула Новосад.

Она также напомнила, что в 2018 году МОН утвердило для школ специальное пособие по поддержке цифрового гражданства и безопасности. Оно разрабатывалось совместно с Google.

Уайт подчеркнул, что цифровые навыки очень важны в развивающемся мире. Приоритетом Google является прежде всего помощь тем, кому нужно эти навыки совершенствовать.

Как сообщал УНИАН, министр образования и науки Украины Анна Новосад планирует продолжить реализацию реформ, начатых командой своей предшественницы Лилии Гриневич. По ее словам, в первую очередь МОН планирует завершить изменения в начальной школе и начать реформу в базовой школе.