Временная спецкомиссия нашла признаки нарушения присяги в действиях пяти судей

Как передает корреспондент УНИАН, об этом было сообщено на заседании Временной спецкомиссии.

Временная спецкомиссия установила признаки нарушения присяги в действиях судьи Бориспольского горрайонного суда Киевской области Игоря Криворучко, который лишил права управления автомобилем гражданина за якобы неисполнение им требования об остановке со стороны инспектора ГАИ.

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Также признаки нарушения присяги установлены в действиях: судьи Святошинского райсуда Киева Аллы Чалой, которая незаконным образом избрала меру пресечения в виде заключения под стражу участнику акций протеста в Киеве во время Революции достоинства; судьи Шевченковского райсуда Киева Светланы Гайдук, которая тоже взяла под стражу участника массовых мероприятий, не имея на то достаточных оснований; судьи Ленинского райсуда Кировограда, который назначил административное наказание в виде ареста на 15 суток участнику кировоградского Майдана, не имея на то достаточных оснований; судьи Червонозаводского райсуда Харькова Елены Васильевой, безосновательно назначившей административный арест двум участникам массовых акций в Харькове.

В отношении еще двух судей, дела которых сегодня рассматривала комиссия, было принято решение прекратить проверку, поскольку в их действиях комиссия не нашла признаков нарушения присяги судей или дисциплинарного нарушения. Это судья Харьковского окружного административного суда Юрий Бадюков и судья Одесского окружного административного суда Маргарита Цховребова. Оба уже после Революции достоинства, весной 2014 года, запретили проводить массовые акции в Харькове и Одессе, поскольку существовал риск силового противостояния между двумя враждующими группами митингующих. Комиссия установила, что, запрещая массовые акции, оба судьи приняли обоснованное решение.

Ранее УНИАН сообщал, что комиссия ВСЮ проверит судей, которые привлекали к суду участников Євромайдана