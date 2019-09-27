Камеры на 360: в Киеве магазин "секонд-хенда" "подглядывал" за клиентами в примерочных (фото)

Администрация магазина заявила, что камеры не работают.

В Киеве возле станции Героев Днепра магазин популярной сети "Баул" использовал для наблюдения за возможными кражами камеры наблюдения в примерочных.

Об этом пишет Обозреватель со ссылкой на жалобу киевлянки.

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«Эти камеры 360 прямо над примерочными. Я подошла к менеджеру, он занервничал и сказал, что они не работают. Показал мне вид совсем с другой камеры – в коридор. И начал материться», – сообщила она.

Женщина вызвала полицию и написала заявление. Правоохранителям администрация магазина ответила, что камеры работают, но снимают только зал.

Как сообщал УНИАН, в Киеве полицейские задержали тренера, который на протяжении почти 4-х лет скрывался от органов суда за развращение несовершеннолетних.