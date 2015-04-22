В "ДНР" и "ЛНР" работают только 4 кинотеатра и показывают фильмы на украинском - СМИ

Об этом рассказали киноманы так называемых Донецкой и Луганской народных республик, сообщает Радио Свобода.

"Через войну в "ДНР" и "ЛНР" работают только четыре кинотеатра - на порядок меньше, чем до начала агрессии России. В каждой из этих так называемых республик действуют по два кинотеатра. Другие или остановили работу, или вообще вывезли оборудование", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в кассах кинотеатров Донецка и Луганска посетителям советуют не бронировать билеты заранее, потому что людей приходит немного, и есть риск, что фильм не покажут, если придет меньше пяти зрителей.

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Так, луганский кинотеатр "Луч" анонсирует с 23 апреля премьеру американского фильма "Форсаж". Язык дублирования украинский. Похожая ситуация и в донецком кинотеатре "Звездочка". Там тоже посмотреть голливудское кино можно только на украинском. Однако рассчитаться за билет можно и российскими деньгами.

По данным издания, посещение вечернего сеанса обойдется зрителю "ДНР" или "ЛНР" в 50 гривен или 100 русских рублей.