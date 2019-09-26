Киев парализовали 9-балльные пробки (карта)

Самая сложная ситуация - в центре Киева.

Столицу сковали 9-балльные пробки. Практически по всему городу наблюдается осложнение движения.

Об этом свидетельствуют данные Google Maps.

Самая сложная ситуация - в центре Киева. Почти на всех центральных улицах наблюдаются "тянучки" и пробки.

Также парализовано движение на мосту Метро и Северном мосту в сторону Левого берега, на Южном мосту в обе стороны.

Помимо этого, большая пробка образовалась в районе Дарницкой площади. Как сообщает "Киев оперативный", в этом месте автохамы постоянно нарушают ПДД. Водители даже вызывали полицию для регулировки движения, однако никто не приехал.

Парализовано движение и на главных "артериях" Правого берега: проспектах Победы, Лобановского, Дружбы народов, космонавта Комарова, Голосеевском; бульваре Шевченко, Набережном шоссе; улицах Гетьмана и Телиги.

Как сообщал УНИАН, 19 сентября в Киеве произошел транспортный коллапс из-за "минирования" моста Метро.