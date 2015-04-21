У православных сегодня Радоница - день посещения кладбищ и поминовения усопших

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви (МП), ссылаясь на главу административного аппарата Киевской Митрополии иеромонаха Виктора (Коцабу), вторник после пасхальной недели на Фоминой седмице получил название от слова "радость", потому что Пасхальные празднования продолжаются. Этот праздник в украинской традиции имеет также названия: Проводы, Радовница, Радуница, Гробки, Деды.

"Радоница - особый день поминовения усопших после Светлого Христова Воскресения, ведь с Великого Четверга заканчивается молитвенное поминовение усопших. На Пасхальной седмице поминовение усопших также не происходит, заупокойное богослужение переносится на вторник второй недели после Пасхи, когда могут быть совершены Литургия и полная панихида ", - объясняет иеромонах Виктор (Коцаба).

По словам отца Виктора, обычно в этот день после вечернего богослужения или после Литургии совершается полная панихида, в которую включаются пасхальные песнопения.

"Верующие посещают кладбище, чтобы помолиться за усопших. Придя на кладбище, надо убрать могилу и зажечь свечу, совершить литию - усиленное моление, для чего приглашают священника. Можно прочитать акафист об упокоении умерших, Псалтырь, спеть Пасхальные песнопения, или просто помолчать, вспоминая усопших ", - рассказывает иеромонах.

Священник напоминает о том, что традиция особого поминовения усопших существовала еще в языческой Киевской Руси, а после принятия христианства получила христианскую форму и содержание. В частности, по свидетельству святителя Иоанна Златоуста (IV в.), праздник Радоницы отмечался на христианских кладбищах в древности.

Иеромонах Виктор (Коцаба) подчеркивает, что традиция оставлять еду, пасхальные яйца на могилах существовала в советское время, когда Церкви преследовалась со стороны государства, и она не является церковной.

"Неприемлемо с церковной точки зрения ставить на могилу водку и черный хлеб. Такое «поминовение» недопустимо. Душа покойного испытывает большую потребность в нашей постоянной молитве, потому что сама она не может творить добрых дел, которыми была бы в состоянии умилостивить Бога", - рассказывает представитель Церкви.

В то же время отец Виктор поясняет, что особое место Радоницы в годичном круге церковных праздников - сразу после Светлой Пасхальной недели, призывает не углубляться в переживания по поводу смерти близких, а, наоборот, радоваться их рождению в другую жизнь, которая не имеет конца.

"Победа над смертью, которая добыта смертью и Воскресением Христа Спасителя, вытесняет печаль о временной разлуке с родными. Поэтому мы с верой, надеждой на жизнь вечную стоим у могил усопших ", - подытожил отец Виктор.