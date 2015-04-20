Адвокат Ландика об избиении модели Коршуновой: он вынужден был действовать для личной защиты

Об этом в комментарии УНИАН заявил один из адвокатов Ландика Виктор Петруненко.

“Решение суда относительно оправдания действий Ландика является, безусловно, объективным и законным - он вынужден был действовать для личной защиты”, - сказал Петруненко.

В то же время адвокат отметил, что решение не вступило в силу, поскольку сторона обвинения будет подавать на него апелляцию.

“Мы не можем запретить какой-либо из сторон обжаловать это решение. Это право каждого”, - отметил адвокат.

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Как сообщалось, Сватовский районный суд Луганской области оправдал Ландика, которого 19 января 2012 года приговорили за жестокое избиение Коршуновой к 3 годам лишения свободы с отсрочкой на 2 года.

Об этом говорится в решении Сватовского райсуда, которое было вынесено еще 4 февраля 2015 года. ТСН.ua располагает электронной копией соответствующего документа.

В документе говорится о том, что при вынесении приговора Ленинским районным судом Луганска 19 января 2012 года была допущена ошибка, которая повлияла на судебный вердикт.

"Так, согласно приговору суда... Роман Ландик признан виновным в совершении в ночь на 4 июля 2011 года в клубе "Баккара" г. Луганск хулиганства - грубом нарушении общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, которое сопровождается особой дерзостью и связано с сопротивлением гражданам, пресекавшим хулиганские действия", - говорится в решении Сватовского райсуда.

В постановлении также отмечается, что Коршунова, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в 02.30 4 июля 2011 года "устроила конфликт в помещении клуба "Баккара", в ходе которого сначала сбросила со стола стакан с жидкостью и облила ею Ландика, а когда тот потребовал от нее извинений, выплеснула ему в лицо водку, после чего, использовав сближение экс-депутата с ней, стеклянным графином, который до этого заранее подготовила для нанесения удара и причинения телесных повреждений, нанесла ему удар по голове".

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Суд пришел к выводу, что после нападения Коршуновой Роман Ландик, "находясь в состоянии необходимой обороны, применил силу для пресечения ее противоправных действий и последующего правомерного задержания и передачи Коршуновой органам правопорядка как лица, совершившего преступление".

По мнению судьи Сватовского районного суда, это обстоятельство не было принято во внимание.

При этом в решении суда сообщается, что установлены экспертные исследования и записи камер видеонаблюдения клуба "убедительно доказывают, что, применяя силу к Коршуновой, а также лицам, которые пытались помешать задержанию Коршуновой, Ландик находился в состоянии необходимой обороны, а также задерживал Коршунову как лицо, которое совершило противоправные действия в отношении него".

Таким образом, суд считает, что действия Ландика не нарушали общественный порядок.

В решении суда говорится, что на заседание Коршунова и ее защита не явились.

"Приговор Ленинского районного суда Луганска от 19 января 2012 года по уголовному делу № 1-1201/2011... отменить. Оправдать (Ландика)... и признать его невиновным в предъявленном обвинении по ст. 296 ч. 3 УК Украины", - говорится в постановлении суда.

Кроме того, производство по уголовному делу по обвинению экс-депутата суд постановил закрыть в связи с отсутствием уголовного преступления.