Освобожденный моряк Чулиба встретился с собакой Джесси с буксира "Яны-Капу" (видео)

Собаку содержали сотрудники российской ФСБ в оккупированной Керчи.

Освобожденный военнопленный моряк Сергей Чулиба встретился с собакой Джесси, которая также была захвачена Россией в Керченском проливе, но была освобождена раньше всех остальных членов экипажа.

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Об этом Сергей Чулиба сообщил на странице в Facebook.

Напомним, собаку Джесси, которая находилась на буксире «Яны Капу» во время захвата украинских кораблей Федеральной службой безопасности России в ноябре 2018 года, 29 июля вернули семье Чулибы.

Животное содержали сотрудники российской ФСБ в оккупированной Керчи. На момент захвата украинских моряков, Джесси было три месяца.

Джесси вернется к экипажу, как только они получат судно.