Прогноз погоды на 2-6 апреля

Завтра в Украине будет облачно с прояснениями. Временами дождь; в западных областях ночью с мокрым снегом, местами налипание мокрого снега. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, на юге Крыма до 10°, днем 9-14° тепла; в Карпатах ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, 1 апреля в высокогорье Закарпатской области сохраняется опасность схода снежных лавин. Ночью и утром 2 апреля в Украине местами туман, видимость 200-500 м.

3-4 апреля в Украине будет облачно с прояснениями. Дожди, местами грозы, 4 апреля в южной половине преимущественно без осадков. Ветер западный, юго-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 9-14°, на побережье морей 8-11° тепла; в Карпатах ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 3-8° тепла.

5-6 апреля в западных областях временами осадки, преимущественно в виде дождя, в Карпатах мокрый снег; на остальной территории небольшие и умеренные дожди (в восточной части местами), кое-где грозы. Температура ночью 2-8° тепла, днем 8-14°, в восточной части и в Крыму до 16° тепла; в Карпатах ночью от 4° мороза до 1° тепла, днем 0-5° тепла.

В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Временами дождь. Ночью и утром слабый туман. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 4-6° тепла, днем 9-11°.

В Киевской области 2 апреля облачно с прояснениями. Временами дождь. Ночью и утром слабый туман. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 9-14°.

3-4 апреля в столичном регионе облачно с прояснениями. Дожди, местами грозы. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 9-14°.

5-6 апреля в Киевской области временами пройдет дощ, местами гроза. Температура ночью 3-8° тепла, днем 9-14°.