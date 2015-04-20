Беженцы с Донбасса в Москве живут хуже, чем в Украине – российский омбудсмен

Об этом говорится в отчете уполномоченного по правам человека в Москве Татьяны Потяевой, пишет Коммерсант.

Как пояснила омбудсмен, например, одна из семей взамен дома теперь имеет "койку в строительной бытовке" или комнату у знакомых.

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По ее словам, "единый сводный документ, наглядно показывающий особенности всех миграционных статусов", а также "условия, необходимые для получения каждого из них, отсутствуют", поэтому беженцы начинают искать помощь на стороне, в том числе у мошенников, что вызывает "последующую неустроенность с вытекающими отсюда рисками как для самого беженца, так и для города".

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По мнению Потяевой, во избежание этого и иных рисков ("шансы скатиться к бродяжничеству", "оказаться на грани асоциальных слоев") "представляется важным установить контакт с этими людьми и содействовать стабилизации их социального статуса".

Кроме этого, она отметила, что беженцам нужно "давать разъяснения, а тем, кто хочет вернуться, помогать".

Согласно оценкам УКГВ, общее число беженцев с Донбасса превысило 1,9 млн человек. Из них 1 млн 178 тыс. человек уехали в другие регионы Украины. За рубеж переселились 763 тыс. 632 человека, в том числе в Россию - 625 тыс. 470, в Белоруссию - 80 тыс. 909.