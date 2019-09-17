Участниками конкурсной программы Kyiv Lights Festival 2019 станут 28 конкурсантов из 16 стран

Фестиваль KLF пройдет с 28 по 29 сентября в Киеве.

Стали известны участники конкурса 3D видеомаппинга третьего международного фестиваля света и медиа-искусства Kyiv Lights Festival (KLF).

В нем примут участие 28 конкурсантов из 16 стран, включая Украину. Свои заявки подали медиа-художники из Бельгии, Венгрии, Испании, Италии, Китая, Колумбии, Мексики, Польши, Португалии, Румынии, Словении, Таиланда, Финляндии, Франции и Японии.

Фестиваль KLF пройдет с 28 по 29 сентября в Киеве. По словам организаторов, за это время медиа-художники со всего мира будут менять городское пространство с помощью световых инсталляций, а здание Киевской городской государственной администрации превратится в гигантский экран для конкурса 3D видеомаппинга.

В рамках фестиваля также состоится запуск «Променя мрій», основой для которого стали 100 тысяч детских рисунков, собранных со всей Украины в рамках тура #моядитячамрія. Работа объединит в себе 3D маппинг и технологии дополненной реальности AR.

Во время фестиваля каждый присутствующий сможет приобщиться к историческому событию, увидеть мечты и включить дополненную реальность, разработанную студией AR Live Animation, чтобы наблюдать, как оживают рисунки мечты, прикоснуться к мечте через свой смартфон, сделать фото и видео. Для этого необходимо загрузить в Apple Store и Play Маркете и установить специальный бесплатное приложение Promin Mriy (Промінь мрій). Оно станет доступно для загрузки накануне шоу.

Отметим, что «Промінь мрій» создан победителями KLF-2017 анимационной студией SKILZ для благотворительного проекта 1+1 медиа «Здійсни мрію».

Помимо этого, утверждают организаторы, впервые в мировой истории более 100 000 рисунков детских мечтаний будут зашифрованы в сигнал и отправлены в космос. Кодирование и передачу радиосигнала из детских рисунков на 41 световой год во Вселенную организует Государственное космическое агентство.

В 2018 году фестиваль посетили более 220 тысяч киевлян и гостей столицы. В международном конкурсе 3D видео маппинга соревновались медиа-художники из девятнадцати стран, среди которых Бразилия, Индонезия, Китай, Колумбия, Таиланд, Чили и Япония.

Видео: Kyiv Lights Festival

Также отмечается, что в этом году Kyiv Lights Festival станет партнером благотворительного проекта 1+1 медиа «Здійсни мрію». Проект уже более 3-х лет осуществляет грандиозные мечты детей, которые борются за жизнь, помогает им почувствовать настоящее счастье и радость.

Организаторами Kyiv Lights Festival выступают ивент-агентство НЕБО, студия Front Pictures, компания Enjoy Media.