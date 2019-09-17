Казино и стриптизерши: в сеть "слили" фото с дня рождения сына Гонтаревой (фото)

Фотографии в российской соцсети опубликовала теща бывшей главы Нацбанка.

В сети появились снимки с празднования дня рождения сына экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой Антона.

Фото в запрещенной в Украине российской соцсети «Одноклассники» выложила теща бывшей чиновницы Зоя Боровик (Томашевская).

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На фотографиях гости, в частности, нюхают кокаин с сахарной пудры, завернув псевдонаркотик в долларовые купюры, а Игорь Гонтарев танцует со стриптизершами.

Сама же Гонтарева развлекается игрой в казино и фотографируется с дорогой выпивкой.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 17 сентября неизвестные подожгли дом Гонтаревой в поселке Горенычи под Киевом. В результате пожара дом полностью сгорел. Полиция квалифицировала поджог дома как умышленное уничтожение имущества.

С мая дом использовался как дачный, до сентября территория домовладения находилась под охраной шести работников. На момент возникновения пожара на месте был только один охранник. Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал поджог дома Гонтаревой проявлением криминального давления.

Президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает от правоохранителей быстрейшего расследования поджога дома экс-главы НБУ.

По информации СМИ, 26 августа Гонтареву сбил автомобиль на пешеходном переходе в центре Лондона, после чего ее госпитализировали в больницу с серьезными травмами. Кроме того, Гонтарева заявила, что 5 сентября ночью в Киеве сгорел автомобиль семьи старшего сына, зарегистрированный на ее невестку, которую тоже зовут Валерия Гонтарева. Верховная Рада в марте 2018 года уволила Гонтареву с должности главы НБУ.