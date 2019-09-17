"Будь немного артистом": двум врачам Института рака сообщено о подозрении во взяточничестве (видео)

В настоящее время в уголовном производстве установлено 7 потерпевших, которым причинен материальный ущерб на сумму около 40 тысяч гривень.

Прокуратурой города Киева сообщено о подозрении заведующему поликлиническим отделением Национального института рака (НИР) Министерства здравоохранения и врачу-онкологу в завладении средствами онкобольных граждан.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

В ходе досудебного расследования следствием установлено, что заведующий поликлиническим отделением института совместно с врачом-онкологом «организовал и создал условия, при которых пациенты не имели возможности воспользоваться своим правом на бесплатную медицинскую помощь».

«Злоумышленники убеждали пациентов, что количество медицинских препаратов, закупленных за государственные средства, очень ограничено. Поэтому за содействие в получении бесплатных лекарств медики требовали от пациентов денежное вознаграждение, в том числе под видом благотворительной помощи, в сумме от 1500 до 18000 гривен за один курс химиотерапии», - говорится в сообщении.

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Кроме того, установило следствие, указанные должностные лица давали указания другим врачам, каким образом проводить консультации с пациентами и их родственниками, чтобы заставить их платить деньги за лекарства, которые они должны получать бесплатно.

«В настоящее время в уголовном производстве установлено 7 потерпевших, которым причинен материальный ущерб на сумму около 40 тысяч гривен», - сообщили в прокуратуре.

Указанным должностным лицам сообщено о подозрении в уголовных преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 184 и ч. 3 ст. 191 УК Украины, а именно о фактах нарушения права на бесплатную медицинскую помощь и завладения чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенного повторно.

Правоохранителями принимаются меры по установлению других потерпевших.

Также, сообщили в прокуратуре, досудебным расследованием проверяются сведения о нарушениях при проведении закупок медицинских препаратов должностными лицами института.

Как сообщал УНИАН, 16 августа в полиции заявили, что врачи Национального института рака Минздрава разоблачены на вымогательстве взяток от онкобольных, а также от субъектов хозяйствования за победу в процедурах конкурсных торгов по закупке лекарств и медикаментов. В тот же день в институте прошли обыски. По данным полиции, суммы взяток за назначение и выдачу бесплатных медицинских препаратов онкобольным гражданам, закупленных для института за государственные средства, колебались от 3 тыс. до 70 тыс. гривен, а суммы «откатов» за победу в тендере составляли 15-20% от общей стоимости заключенных соглашений.

В Администрации Национального института рака, в свою очередь, заявили, что информация полиции о вымогательстве взяток врачами учреждения за победу в тендерах по закупке лекарств является искаженной и «не соответствует реальным обстоятельствам уголовного производства».

В то же время в Администрации НИР заверили, что содействуют правоохранителям в расследовании возможных злоупотреблений должностными лицами института при закупке и распределении медицинских препаратов для лечения онкобольных.