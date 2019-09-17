Карпюк не верил в обмен, пока не попал на борт украинского самолета

Бывший политзаключенный заявил, что запрещал себе думать о том, что его могут освободить из-под стражи в РФ.

Освобожденный из российской тюрьмы Николай Карпюк не верил в то, что происходит обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ, до того момента, пока не взошел на борт украинского самолета.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на пресс-конференции в Киеве.

«У меня была установка - я нахожусь на войне, и с этой войны будет уже переход в лучший мир. Я для себя такую установку сделал, и ее придерживался», - пояснил он.

«Ощущение того, что обмен происходит, что это все реально, я почувствовал только тогда, когда взошел на борт украинского самолета. До того момента - когда нас вывозили из «Лефортово», везли через Москву-реку, мы еще шутили, что нас везут как Путина – вдоль Кремля, остановили все движение... и даже когда нас отвезли в аэропорт и привезли к украинскому самолету, до того момента, пока я не вошел в украинский самолет - я себя ограничивал в мыслях, что происходит в обмен», - добавил бывший политзаключенный.

Как сообщал УНИАН, 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных. Среди них: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых и Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов.